El PSOE nega l’existència d’un acord sobre l’amnistia

El PSOE ha desmentit aquest dimarts les declaracions del líder d’ERC, Oriol Junqueras, i assegura categòricament que no existeix un acord sobre l’amnistia. De fet, els socialistes atribueixen aquestes afirmacions a una picabaralla entre ERC i Junts per posicionar-se com els interlocutors de l’independentisme amb Espanya. Tot ha començat aquest mateix matí quan Junqueras ha declarat que l’acord al qual va arribar el seu partit amb els republicans per investir a Francina Armengol com a nova presidenta de la Mesa de la cambra baixa. Unes declaracions que no han trigat a desmentir.

La cúpula socialista atribueix aquestes declaracions a la picabaralla independentista per qui porta la paella pel mànec durant les negociacions i creuen que serà un discurs que “s’anirà repetint” aquests dies. Tot i això, es mostren convençuts de ser capaços de pactar una investidura de Pedro Sánchez un cop la de Feijóo no arribi a bon port la setmana vinent: “Tenim la intuïció política que hi haurà investidura”, assenyalen. En relació amb les converses, lamenten els comentaris del dirigent republicà i continuen situant a Junts com a principal interlocutor amb qui negociar la presidència espanyola. Tot i aquesta confiança, però, el mateix partit va llençar un missatge la setmana passada que posava en dubte la possibilitat d’arribar a una entesa i obria la porta a repetir eleccions. Un missatge que els socialistes emmarquen dins d’un marc “controlat” que forma part de l’estratègia negociadora de la formació de Sánchez.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, en un acte de campanya de les eleccions municipals del 28-M / ERC

El català a Europa

Una altra de les qüestions a les quals han fet referència els socialistes és el català a Europa. Després que el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, hagi proposat prioritzar el català davant les altres dues llengües oficials, des del partit entenen el malestar del PNB i el BNG davant aquest plantejament i assenyalen que no és un moviment massa adequat a l’hora de negociar, ja que, més enllà del suport independentisme, Sánchez també necessita el suport basc per revalidar el seu despatx a la Moncloa.