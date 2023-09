Dos detinguts per violar la seva companya de feina a Eivissa

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest divendres de la setmana passada dos homes per violar a la seva companya de feina aquest estiu mentre eren de vacances a Eivissa, a les Illes Balears. Segons ha avançat el diari digital ‘el Caso’ i han confirmat fonts de la investigació a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la víctima va denunciar els fets a la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat el mateix dia que els van acabar detenint. De fet, segons detalla el digital, en ser companys de feina de la víctima, les autoritats policials van poder identificar i detenir ràpidament als dos agressors sexuals.

Els fets, però, no van tenir lloc la setmana passada, sinó que haurien tingut lloc durant les vacances d’estiu, i la denúncia ha transcendit més endavant, ja que, com és comprensible, la víctima necessitava temps per assimilar els fets i informar-se de quins passos havia de seguir. A part, la víctima hauria presentat diversos testimonis que corroborarien la seva versió dels fets. La policia catalana els ha interrogat durant tot el cap de setmana a la comissaria de les Corts, i després van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 1 d’Hospitalet de Llobregat, on el magistrat va decidir deixar-los en llibertat provisional a canvi que es personifiquin cada dia davant al jutjat, i una ordre d’allunyament i incomunicació amb la víctima.

La comissaria dels Mossos a l’Hospitalet de Llobregat / Cedida

Crim masclista a Catalunya

Aquest passat dilluns a la tarda els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 43 anys acusat d’assassinar a la seva parella a Tarragona. Segons detallen des de la policia de la Generalitat, els fets haurien tingut lloc cap a les cinc de la tarda d’aquest passat diumenge, ja que va ser en aquell moment quan el telèfon d’emergències 112 va rebre una trucada alertant que havia aparegut una dona morta. Va ser doncs en aquell moment que els serveis sanitaris es van desplaçar fins al punt, on van localitzar el cos sense vida de la víctima.