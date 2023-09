Plataforma per la Llengua urgeix Espanya a “aclarir els dubtes” dels 27

Després que el Parlament Europeu hagi ajornat la votació per oficialitzar el català dins la Unió Europea (UE) després que els 27 hagin exposat la seva voluntat de tenir “més temps” per estudiar la proposta espanyola. En tan bon punt s’ha fet pública l’ajornament, des de Plataforma per la Llengua urgeixen al govern espanyol que “aclareixi els dubtes” que puguin tenir els estats membres abans del ple del 24 d’octubre, dia previst per debatre finalment aquesta qüestió. “Reclamem que l’estat vagi de pressa a fer les demandes d’aclariments i que faci la feina bé i ràpid”, expressa la directora de l’entitat, Rut Carandell. “Estem una mica més bé que ahir, perquè no s’ha produït cap vet”, afegeix Carandell, veient que, tot i que l’aprovació s’ha ajornat, cap país ha vetat totalment la proposta. Un escenari que no havia quedat descartat arran de les reticències que havien expressat països com Suècia i Finlàndia.

Veient aquest ajornament, el ministre d’Afers Exteriors espanyols, José Manuel Albares, pretén desencallar la qüestió canalitzant els dubtes” dels estats membres a través d’una reunió. L’entitat no governamental també ha celebrat la proposta d’Albares de prioritzar l’oficialitat del català abans que la del gallec o l’euskera. Ara bé, Carandell també ha volgut tocar de peus a terra i ha demanat a l’executiu espanyol que fixi “calendaris”. De fet, en aquest sentit, el responsable de la campanya sobre l’oficialitat de l’entitat, Pol Cruz, ha volgut recordar que aquesta nova proposta del ministre ja és el que “van demanar” des de Plataforma en un bon inici.

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, en una intervenció a la premsa / ACN

Una valoració positiva de la decisió d’aquest dimarts

Tot i que els 27 posposen el català a la Unió Europea, des de Plataforma n’han volgut extreure una valoració positiva. Cruz ha insistit que el debat d’aquest dimarts ha servit per donar visibilitat a la problemàtica: “Hem aconseguit aquest objectiu, que els estats percebin que la seva decisió amb relació al català té un impacte en la imatge que puguem tenir del seu estat al nostre país”, conclou el responsable.