Llarena demana a Puigdemont aclarir si ha demanat aixecar la immunitat

Aquest dilluns l’equip legal que defensa l’exili confirmava que havia interposat recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) contra la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que els retirava la immunitat com eurodiputats. Vint-i-quatre hores després, el jutge instructor del cas del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ja ha reaccionat. El jutge ha dictat una nova providència amb què concedeix un termini de deu dies al president a l’exili Carles Puigdemont i al conseller Antoni Comín, per tal que aclareixin les seves demandes sobre l’aixecament de la immunitat.

En concret, Llarena reclama en aquest nou termini que els dos eurodiputats justifiquin si han presentat o no recurs de cassació davant el TJUE i, encara més important per al jutge, si han demanat la petició de suspensió del suplicatori concedit per l’Europarlament, a petició del mateix Suprem. És a dir, el jutge vol escatir si han presentat o no mesures cautelars per recuperar la seva immunitat. Una dada que la mateixa defensa de Puigdemont admet que encara està pensant quan presentaran aquesta petició, per no posar les coses fàcils al magistrat per tal de reactivar les euroordres.

Part de la providència de Llarena per demanar a Puigdemont que l’informi de la seva estratègia davant el TJUE/QS

Calendari i estratègia

El joc del gat i la rata entre Llarena i la defensa de l’exili és evident. Llarena tenia l’orella parada per quan finalitzés el termini de dos mesos i deu dies per presentar el recurs de cassació contra la sentència del 5 de juliol. El mateix TJUE emetia un comunicat de premsa on informava que el recurs s’havia registrat i recordava que, quan els recurrents ho vulguin, poden presentar les mesures cautelars per mantenir la immunitat fins que no es resolgui el recurs, que podria ser fins i tot després del mes de maig de 2024, quan s’han de celebrar una nova convocatòria electoral.

El moviment de Llarena segueix el camí encetat amb la providència del passat 27 de juliol quan va acordar tenir incorporades a la instrucció, les peticions de la fiscalia i de l’acusació popular per tal que es reactivessin les euroordres i les ordes internacionals de detenció contra el president Puigdemont i el conseller Antoni Comín. Ara bé, Llarena es va guardar un roc a la faixa, si bé admetia les peticions advertia que no resoldria fins que el TJUE no es pronunciés sobre una eventual petició de mesures cautelars. Precisament, aquesta pista és el que fa a la defensa esperar el moment oportú per fer la petició i aturar una possible reactivació de les ordres de detenció.