La fiscalia demana a Llarena reactivar l’euroordre contra Puig

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat un escrit al jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, amb què demana que reactivi l’euroordre contra l’exconseller de Cultura, Lluís Puig, processat per desobediència i malversació arran del referèndum del Primer d’Octubre. La petició arriba just l’endemà de la Diada i a dos dies que la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu deliberi sobre els recursos als indults dels presos polítics. Una petició que contrasta amb el context de negociacions del govern espanyol amb l’independentisme.

L’escrit, al que ha tingut accés El Món, demana ordre de recerca i captura europea contra Puig per si cal tramitar la sol·licitud d’extradició”. De fet, el magistrat va deixar en suspens l’execució de les euroordres just després de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició i va modificar la malversació. En aquest sentit, Puig manté un contenciós amb Llarena sobre la tipificació de la seva conducta en base els fets provats de la sentència emesa per la sala Penal que presideix Manuel Marchena, en el cas del Procés.

Part de la petició de l’escrit de fiscalia a Pablo Llarena per reactivar l’euroordre contra luís Puig/QS

Des del mes de juny

Així els quatre fiscals de sala del Suprem, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal– entenen que amb la resposta a la qüestió prejudicial sobre l’euroordre de l’exconseller i la decisió del Suprem a mantenir l’acusació de malversació ja es pot posar en marxa la maquinària contra Puig. De fet, el ministeri públic ja podia haver demanat la reactivació des del passat 13 de juny quan la sala d’apel·lacions va ratificar el nou criteri de Llarena d’aplicar malversació a Puig i no ha estat fins ara, en plenes negociacions que ho ha demanat.

En tot cas, el ministeri públic al·lega que esperava la resolució del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat del president Carles Puigdemont i dels consellers a l’exili Toni Comín i Clara Ponsatí. Tot i que aquesta sentència no afectava Puig, per no ser membre de l’Eurocambra, des de Fiscalia es preferia avançar en bloc. En tot cas, el mes de juliol el Suprem va reactivar les euroordres una decisió que està recorreguda davant el Tribunal Constitucional.