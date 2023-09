El Suprem desafia a Marlaska i estima que De los Cobos ha de ser general

Nou episodi en la dura batalla de l’alta magistratura espanyola contra el ministre de l’Interior socialistes, el magistrat de l’Audiència Nacional, Fernando Grande Marlaska. Tot arran de les maniobres de la judicatura per protegir els interessos d’un vell conegut de l’independentisme, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador de l’operació policial contra el referèndum del Primer d’Octubre. Així, el poder judicial s’ha posat del costat de De los Cobos en la seva particular batalla amb el ministre. Ara els magistrats li han donat la raó i han estimat els seus recursos per tal que sigui ascendit a general.

La decisió arriba després d’un llarg i dens procés judicial iniciat amb la destitució de De los Cobos com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Una decisió de Marlaska a causa d’un atestat policial sobre la manifestació del 8 de març a Madrid que relacionava el govern espanyol amb la crisi sanitària generada per la COVID 19. La destitució va ser anul·lada pel Tribunal Suprem que va emetre un avís a navegants a Marlaska. Ara ha arribat la segona part, tot perquè el ministre no ha ascendit al tinent coronel a General.

Nova batalla des d’octubre de 2021

El cas que avui ha resolt la secció quarta de la Sala Tercera del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem es remunta a l’octubre de 2021. En aquella data, el govern espanyol va aprovar tres reials decrets de nomenament de general de l’institut armat. Cap dels decrets nomenava a De los Cobos, que va recórrer la decisió. El tinent coronel considerava que havia estat relegat expressament dels nomenaments i exigia el seu dret a formar part de la nova fornada de generals.

Així, amb l’argument que tenia dret a l’ascens, va presentar recurs de cassació i ara els magistrats li han donat la raó. Ara bé, la decisió s’ha fet pública aquest migdia però, en canvi, no s’ha donat trasllat a les parts de la sentència. En tot cas, els jutges consideren que hi ha motius per acordar l’anul·lació dels nomenaments i ordena la retroacció dels procediments perquè s’emeti l’informe del director general de la Guàrdia Civil previst a l’article 67.2 de la Llei de Règim de Personal de la Guàrdia Civil. Un article que regula les avaluacions per a l’ascens per elecció a les feines de General de Brigada i de Coronel. Per tant, el Suprem reconeix el seu dret a ser general, però de moment no n’especifica els motius fins que la resolució no sigui clara.