El Supremo desafía a Marlaska y estima que De los Cobos tiene que ser general

Nuevo episodio en la dura batalla del alta magistratura española contra el ministro del Interior socialista, el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Todo a raíz de las maniobras de la judicatura para proteger los intereses de un viejo conocido del independentismo, el teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador de la operación policial contra el referéndum del Primero de Octubre. Así, el poder judicial se ha puesto del lado de De los Cobos en su particular batalla con el ministro. Ahora los magistrados le han dado la razón y han estimado sus recursos para que sea ascendido a general.

La decisión llega después de un largo y denso proceso judicial iniciado con la destitución de De los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Una decisión de Marlaska a causa de un atestado policial sobre la manifestación del 8 de marzo a Madrid que relacionaba el gobierno español con la crisis sanitaria generada por la COVID-19. La destitución fue anulada por el Tribunal Supremo que emitió un aviso a navegantes a Marlaska. Ahora ha llegado la segunda parte, todo porque el ministro no ha ascendido al teniente coronel a General.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al gobierno español en el Congreso de los Diputados | Europa Press

Nueva batalla desde octubre de 2021

El caso que hoy ha resuelto la sección cuarta de la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo de Tribunal Supremo se remonta en octubre de 2021. En aquella fecha, el gobierno español aprobó tres reales decretos de nombramiento de general del instituto armado. Ninguno de los decretos nombraba a De los Cobos, que recorrió la decisión. El teniente coronel consideraba que había sido relegado expresamente de los nombramientos y exigía su derecho a formar parte de la nueva hornada de generales.

Así, con el argumento que tenía derecho al ascenso, presentó recurso de casación y ahora los magistrados le han dado la razón. Ahora bien, la decisión se ha hecho pública este mediodía, pero, en cambio, no se ha dado traslado a las partes de la sentencia. En todo caso, los jueces consideran que hay motivos para acordar la anulación de los nombramientos y ordena la retroacción de los procedimientos porque se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. Un artículo que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los trabajos de General de Brigada y de Coronel. Por lo tanto, el Supremo reconoce su derecho a ser general, pero de momento no especifica los motivos hasta que la resolución no sea clara.