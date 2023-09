Els Mossos detenen un home per la mort de la seva parella a Tarragona

El cos dels Mossos d’Esquadra ha detingut aquest dilluns a la tarda un home acusat de matar la seva parella a Tarragona. L’agressor és un home de 43 anys. Segons detallen des de la policia de la Generalitat, els fets haurien tingut lloc cap a les cinc de la tarda d’aquest passat diumenge, ja que va ser en aquell moment quan el telèfon d’emergències 112 va rebre una trucada alertant que havia aparegut una dona morta. Va ser doncs en aquell moment que els serveis sanitaris es van desplaçar fins al punt, on van localitzar el cos sense vida de la víctima.

L’anàlisi forense del cadàver ha dictaminat que el cos havia mort a causa de senyals de violència, és a dir, que havia estat fruit d’un crim. Partint d’aquesta premissa, doncs, la policia catalana ha posat en marxa una investigació que permès detenir a la parella de la víctima, acusada de ser el responsable de la mort violenta. De moment, però, la policia no ha facilitat més informació sobre el tràgic succés. Des de la Generalitat també recorden que les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d’atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial.

Segona mort violenta del cap de setmana

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home de 94 anys a Calella (Maresme) aquest dissabte 16 de setembre. Segons va informar la policia catalana, aquest divendres cap a les 22.00 van rebre un avís per una forta discussió en un domicili de la localitat i quan els agents van arribar-hi van trobar el cos de la víctima. Els Mossos van detenir una dona que es trobava en el lloc dels fets per la seva presumpta relació amb el crim. No ha transcendit quin vincle tenia amb la víctima. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació.