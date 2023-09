Maten un home de 94 anys després d’una forta discussió a Calella

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home de 94 anys a Calella (Maresme). Segons ha informat la policia catalana, aquest divendres cap a les 22.00 van rebre un avís per una forta discussió en un domicili de la localitat i quan els agents van arribar-hi van trobar el cos de la víctima. Els Mossos van detenir una dona que es trobava en el lloc dels fets per la seva presumpta relació amb el crim. No ha transcendit quin vincle tenia amb la víctima.

Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació.

Detenim una dona presumptament relacionada amb la mort d’un home a Calella https://t.co/0cCtIpLUp1 pic.twitter.com/U0Sl8his7u — Mossos (@mossos) September 16, 2023

Divendres negre a Calella

Aquest divendres al matí hi va haver una altra mort tràgica a la població. Un home de 33 anys va morir atropellat per un tren de Rodalies en intentar travessar les vies amb la barrera baixada, en patinet i parlant pel mòbil, segons han explicat font de l’Ajuntament de Calella. Els Mossos d’Esquadra tenen oberta una investigació sobre els fets.

Segon homicidi a Calella en pocs mesos

L’homicidi d’aquest divendres a la nit és el segon que s’ha produït a Calella en pocs mesos. A mitjans de juliol, els Mossos d’Esquadra van detenir una dona per haver matat el seu soci en un bar de la localitat. La policia catalana va explicar que havien rebut un avís cap a les 4.00 de la matinada i van trobar el cos sense vida de l’home. Poc després van decidir detenir l’empresària perquè va donar versions contradictòries sobre els fets quan va ser interrogada per la policia.

Els investigadors va descartar que la víctima i l’agressora mantinguessin cap relació sentimental i apunten a motius econòmics com a causa del crim. Segons es va saber després, el negoci passava per una mala ratxa i en els últims mesos havia registrat pèrdues, per la qual cosa l’home havia mostrat la seva intenció de regentar el bar en solitari.