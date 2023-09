Un atropellament mortal a Rodalies talla la circulació de l’R1

Aquest divendres al matí Rodalies torna a ser motiu de notícia. Des de Protecció Civil, que ha activat el pla Ferrocat en situació de prealerta, i Adif han informat que la circulació de l’R1 ha quedat tallada fa poc menys de mitja hora en els dos sentits de la línia a Calella, un tram de via única, a causa d’un atropellament mortal d’una persona que travessava la via amb patinet.

Renfe ha posat a disposició dels viatgers un servei de transport alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Pineda de Mar mentre no se soluciona la incidència. Fins al punt s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, que investiga les causes del succés malgrat que tot apunta a una mort accidental, i personal del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Prealerta #FERROCAT



Tallada la circulació de trens en els dos sentits de la linia @rod1cat a Calella (tram de via única) per un atropellament pic.twitter.com/y9D9EJuPYo — Protecció civil (@emergenciescat) September 15, 2023

Aquest accident a Calella se suma al descarrilament d’un tren sense passatgers a Vilanova i la Geltrú, que no ha causat danys personals. Segons han informat fonts de Renfe, es tracta d’un Talgo que circulava sense passatgers i que ha sortit de la via quan a l’entrada del taller de manteniment que la companyia ferroviària té a la capital del Garraf, però la companya subratlla que aquesta incidència “no afecta el servei”, i s’està prestant l’oferta “habitual”.

Tècnics de Renfe i d’Adif s’han desplaçat fins al punt on ha descarrilat el tren i estan treballant per resoldre la incidència tan aviat com es pugui, amb la previsió és que es pugui recuperar la normalitat del servei aquest matí i que es pugui prestar l’oferta habitual a l’R2 Sud, que és una de les línies de Rodalies que acostuma a patir incidències. De fet, un atropellament a l’agost entre les estacions de Sitges i el Garraf va provocar retards importants.

Un altre matí complicat a Rodalies

Aquest nou matí complicat a Rodalies es produeix dos dies després que la Generalitat només arrenqués al ministeri dos acords menors per millorar la xarxa de Rodalies de Catalunya. La consellera de Territori, Ester Capella, va acordar amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, duplicar les freqüències abans de finalitzar l’any a Rodalies Lleida, que arriba a la capital del Segrià passant per Manresa, i millorar el temps de resposta a les incidències.