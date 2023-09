Descarrila un tren sense passatgers a Vilanova i la Geltrú

Un tren sense passatgers ha descarrilat aquest divendres a primera hora del matí a Vilanova i la Geltrú. Malgrat que Adif ha informat en un primer moment que l’incident ha provocat retards a l’R2 Sud de Rodalies, Renfe ha assegurat que “la sortida d’eix de material Talgo buit a l’entrada al taller de Vilanova no afecta en el servei” i ha remarcat que “es presta l’oferta habitual”. Els tècnics, per la seva banda, treballen per encarrilar de nou comboi i recuperar la normalitat del servei “tan aviat com sigui possible”.

Fonts de Renfe han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que el tren accidentat és un Talgo que circulava sense passatge i que ha sortit de la via quan es dirigia al taller de manteniment que l’operador ferroviari té a la capital del Garraf. Tècnics d’Adif i de Renfe s’han desplaçat fins al punt de l’accident per resoldre la incidència.

Incidències habituals a l’R2 Sud

L’R2 Sud és una de les línies de Rodalies que acostuma a patir incidències. A l’agost un atropellament entre les estacions de Sitges i el Garraf va provocar retards importants. L’accident va obligar a tallar una via per facilitar les tasques dels serveis d’emergència i de la comitiva judicial. Però l’incident més greu que s’ha registrat a la línia en els últims mesos és una avaria en un quadre de Gavà que va obligar a tallar la línia durant tres setmanes.

Els tècnics d’Adif van determinar que l’avaria va ser causada per una sobretensió a la catenària de la línia, però encara no se sap que va causar la sobretensió. Hi va haver una gran polèmica perquè en un primer moment es va dir que havia estat un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va contradir Adif assegurant que el dia de la incidència no es va registrar cap tempesta elèctrica. La Generalitat va obrir un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l’avaria.