Concert d’homenatge a Joan Lamote de Grignon

Un concert de lied per a cant i piano serà aquest divendres la manera de celebrar el 150è aniversari del naixement del músic català Joan Lamote de Grignon. L’acte, organitzat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i la Biblioteca de Catalunya, juntament amb la família del músic, tindrà lloc a la Sala Llevant de la biblioteca a les 20.30 hores.

El concert comptarà amb les veus de la soprano Olga Miracle i el tenor David Alegret. Al piano els acompanyarà Maria-Neus Devesa. En total, es reproduiran 18 obres de Lamote de Grignon. Totes aquestes peces fan valdre el lied català, un tipus de música que ens permet conèixer els poemes dels grans escriptors catalans, acompanyats de la música dels compositors de més prestigi del país.

Qui era Joan Lamote de Grignon?

Lamote de Grignon, igual com el seu coetani i amic Pau Casals o com Anselm Clavé, van dedicar la seva vida a fomentar l’accés de les classes populars a la gran música i a fer-la arribar a tots els racons. Si Clavé ho va fer amb el cant coral, tant Lamote com Casals ho van fer amb la música simfònica. Joan Lamote de Grignon va impulsar els concerts simfònics populars des de l’any 1929 fins al final de la Guerra Civil, una iniciativa que va gaudir de molt d’èxit.

Els actes d’homenatge a Joan Lamote de Grignon continuaran el 2024, quan s’hi afegirà el reconeixement al seu fill, Ricard Lamote de Grignon, qui també va ser músic i se celebren 125 anys del seu naixement. Amb Lamote, tant amb en Joan com amb el seu fill Ricard, aquest país té un gran deute de reconeixement de la seva obra i de les seves composicions. En el cas d’en Joan, destaca la seva tasca com a director i fundador de reconegudes formacions musicals. Va fundar l’Orquestra Simfònica de Barcelona (1910-1924), va ser director del Conservatori Superior del Liceu i director de la Banda Municipal de Barcelona (1914-1939), que va convertir en un instrument de difusió del nostre patrimoni musical.

Joan i Ricard Lamote de Grignon van ser represaliats pel règim franquista i destituïts com a director i sotsdirector de la Banda Municipal de Barcelona a l’inici de la dictadura i, després d’uns anys d’ostracisme, es van exiliar a València el 1943, on Joan Lamote va ser contractat per fundar l’Orquestra Municipal de València, acompanyat del seu fill Ricard com a sotsdirector. Joan Lamote va dirigir aquesta institució fins a la seva tornada a Barcelona el 1947, on va morir el 1949.

L’AMIC, entitat compromesa amb la cultura

No és habitual que una entitat com l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), referent de la premsa de proximitat als territoris de parla catalana, doni suport a una activitat musical com són aquests concerts d’homenatge al compositor i director català Joan Lamote de Grignon i al seu fill Ricard. Però en l’ADN de l’associació hi ha la proximitat i la promoció de la cultura que es fa en pobles i ciutats de la nostra geografia.

L’AMIC representa més de 530 publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del seu àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 navegadors únics mensuals.

*Atès l’aforament limitat de la sala és indispensable reservar la invitació. Podeu adreçar-vos a dcraven@lamote.org per fer la reserva