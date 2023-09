MÉTEO | Canvi de temps i alerta de pluges: on plourà més?

Després de les pluges que van travessar Catalunya a finals de la setmana passada, i el petit canvi de temperatures a finals de setmana que ha permès que el sol tornés a ser el gran protagonista dels cels del territori, la meteorologia torna a canviar. Tornen les pluges, tot i que ho faran amb menor intensitat del que han fet en els últims dies. Dimarts a la tarda apareixeran els primers ruixats de la setmana, especialment en alguns punts del litoral català. Ara bé, dimecres les precipitacions tornaran amb força. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dimecres a la tarda les pluges ompliran tot Catalunya.

Entraran per la part sud del territori, i a mesura que passin les hores, els núvols carregats amb aigua aniran passant tot Catalunya. Durant la matinada afectarà sobretot al terç sud del país i aquesta avançarà al llarg del matí, de sud a nord, sent més intenses i abundants al sector litoral. En conjunt, els ruixats i xàfecs seran d’intensitat entre feble i moderada, i podran acumular quantitats força poc significatives. Ara bé, també és possible que en alguns punts del litoral català, com ara el Maresme, aquests ruixats siguin especialment intensos i deixin grans acumulacions d’aigua al llarg del dia.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dm. 08:00 a dc. 14:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/yKMHX58t67 — Meteocat (@meteocat) September 18, 2023

És per això que des de la Generalitat han activat l’alerta per intensitat de pluja. Un avís que compren tot el litoral català. Segons la mateixa previsió del Meteocat, dimarts l’alerta de fortes precipitacions es concentra al Baix Camp i al Baix Ebre, a la província de Tarragona. Una zona que ja es va veure molt afectada pels ruixats que va deixar la DANA fa un parell de setmanes.

Baixada de les temperatures

Amb les pluges, també s’acosta una lleugera baixada de les temperatures. Les temperatures màximes baixaran uns dos graus arreu del territori en les pròximes hores, i ho continuaran fent de cara a dimecres. Per exemple, dels 28 graus que es registren en aquests moments a Gandesa (la Terra Alta), el Meteocat preveu que dimecres a la mateixa hora les màximes siguin de 25 graus. Mentre les màximes baixen, però, les temperatures mínimes es mantindran força estables. De fet, aquestes mateixes previsions no indiquen que els valors mínims superin el llindar dels 20 graus en cap punt del territori.