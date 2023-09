VÍDEOS | La pluja remulla Catalunya: aiguats i afectacions arreu del país

Divendres plujós com se’n recorden pocs a Catalunya en els últims dos anys. Les previsions meteorològiques anticipaven un final de setmana passat per aigua i aquesta vegada no hi ha hagut marge d’error. Les precipitacions han entrat pel sud i han afectat amb intensitat les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Al Baix Ebre s’han registrat més de 100 litres per metre quadrat, en especial a l’Ametlla de Mar, on han caigut gairebé 35 litres en només mitja hora i uns 120 litres en tot el matí.

Com és habitual en aquests episodis de pluja intensa, els usuaris de les xarxes socials han començat a penjar vídeos dels aiguats. Camprodon (Ripollès), Maresme, Manresa (Bages), Barcelona o Cubelles (Garraf) són alguns dels indrets on ha caigut un bon xàfec, però les dades del Servei Meteorològic de Catalunya mostren que la pluja ha arribat, poc o molt, a tots els racons del país.

Nombrosos avisos per pluja al sud

Els Bombers de la Generalitat han rebut 85 avisos per incidències relacionades amb la pluja, la majoria al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, les dues zones més afectades pels aiguats. Protecció Civil ha informat que el telèfon 112 ha atès 147 trucades. A la zona de l’Ebre les localitats més afectades han estat l’Ametlla de Mar i Deltebre (Baix Ebre). Després de les pluges s’han escampat cap al nord. Inundacions, cables que espurnegen i branques caigudes han estat els principals motius de les trucades rebudes pels serveis d’emergència.

Els aiguats que han caigut a l’Ampolla han obligat a tallar l’N-340 durant dues hores. A Deltebre i Sant Jaume d’Enveja s’han hagut de suspendre les classes, tot i que les escoles no han arribat a tancar. No consta que s’hagin produït afectacions al transport escolar, segons la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tarragona ha recomanat evitar la circulació per l’N-340 a l’altura dels barris de Ponent pels talls a la zona d’Icomar o del Tanatori i recomana vies alternatives com l’A-7 o la T-11.