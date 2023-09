VÍDEO | Un aiguat obliga a tallar l’N-340 a l’Ampolla

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Inuncat i els efectes dels aiguats s’han començat ja a notar al migdia al sud de Catalunya. La carretera N-340 ha estat tallada aquest divendres entre les 12.15 entre els municipis d’Amposta i l’Ampolla (Tarragona) per la inundació de la via després que a les Terres de l’Ebre ja han caigut de 20 a 60 litres per metre quadrat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la incidència provoca cap a les 12.45 hores 22 quilòmetres de cues en tots dos sentits de la circulació. Protecció Civil de la Generalitat ha activat un avís perquè es preveuen precipitacions amb pedra superior als 2 centímetres i ratxes de vent superiors als 90 km/h al Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Baix Camp. També té activat el pla l’Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest divendres al matí a Terres de l’Ebre (Tarragona), a la tarda al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, i a la nit a les comarques de Barcelona i Girona.

Xàfecs que poden superar 40 litres en només mitja hora

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es produeixin xàfecs intensos al llarg de tot el litoral i prelitoral, on les precipitacions podrien arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es pot superar el llindar d’acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Els xàfecs, com ja ha passat a les Terres de l’Ebre, poden anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.

Protecció Civil, per la seva banda, ha demanat molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat per aquestes comarques demà divendres, coincidint amb l’entrada al cap de setmana. A més, ha posat especial èmfasi en no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.