Crisi interna al PP a Catalunya

El diputat del PP al Congrés i cap de llista dels populars catalans a les eleccions del 23-J, Nacho Martín Blanco, ha admès discrepàncies i ha marcat distàncies amb el president del PPC, Alejandro Fernández, que dijous al vespre, en una conferència a Barcelona, es va reivindicar com un home “sense tuteles” i va qüestionar l’estratègia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d’intentar tornar a apropar-se a sectors del nacionalisme moderat català. “No pot ser la solució donar més prebendes a la insaciable burgesia nacionalista i que paguem els constitucionalistes catalans. A sobre ens diuen que hem de callar perquè crispem. No callarem”, va reblar.

El diputat del PP al Congrés ha al·legat que ahir no va assistir a la conferència perquè tenia un “compromís personal i familiar important” i en una entrevista al programa Cafè d’Idees de La2 i Ràdio4, malgrat admetre que va dir “coses interessants i que molta gent comparteix”, ha remarcat que “hi ha matisos i aspectes amb què no puc estar d’acord”. No ha volgut anar més enllà i concretar les discrepàncies perquè les vol mantenir en l’àmbit de les seves converses amb el líder dels populars catalans.

Sobre la crítica de Fernández a qualsevol contacte del PP amb Junts, Martín Blanco ha dit que “ho compren més que compartir-ho”. “Aquests anys han estat molt durs. Els partits nacionalistes i Junts han tingut una actitud de menyspreu cap als catalans que ens sentim espanyols. Però soc contrari a qualsevol cordó sanitari”, ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat que en una democràcia s’ha de poder parlar amb tots els partits excepte Bildu, que considera que “continua homenatjant terroristes”. “En democràcia no és forassenyat parlar amb parits que estan als antípodes”, ha afegit.

S’arrenglera amb Feijóo

Nacho Martín Blanco s’ha alineat amb Feijóo, que en un inici va obrir la porta a contactes amb Junts, però després la va tancar quan l’expresident Carles Puigdemont va posar l’amnistia i l’autodeterminació com a condicions. “No s’ha de parlar de qüestions contràries a l’ordenament democràtic”, ha conclòs.

El portaveu del PP, Daniel Sirera, saluda Collboni, després de l’operació per impedir a Xavier Trias ser alcalde / Jordi Play

El president del Partit Popular a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Siera, ha reconegut en una entrevista a RAC-1 que ha mantingut converses amb dos regidors i un exdiputat de Junts per Catalunya. En aquest sentit, ha detallat que les seves converses s’han limitat a preguntar “què volien” els independentistes i a esbrinar si estaven “negociant amb els socialistes”.

Sirera també ha reconegut que ha traslladat al líder del PP tot el que ha parlat amb Junts i ja deixat clar que “Feijóo no m’ha encarregat cap negociació” i que ell no és “interlocutor de res”. D’altra banda, s’ha autodescartat per a la presidència del partit perquè, segons ha dit, el seu objectiu és ser “el proper alcalde” de la ciutat.