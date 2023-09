Batussa pel català al teatre

“Si ho féssim en català, tindríem molt menys públic del que tenim”. Aquestes paraules del dramaturg Àngel Llàcer al programa Cafè d’Idees de La2 i Ràdio4 sobre la impossibilitat de fer els seus espectacles de gran format en català han destapat la caixa dels trons i ha provocat que alguns professionals del sector es rebel·lin contra el presentador televisiu. Llàcer, en efecte, davant l’estrena de The Producers, un nou espectacle teatral que el Teatre Tívoli de Barcelona estrena aquest divendres, ha defensat que és “impossible” fer els seus espectacles de gran format en català, però ha recordat que “l’espectacle musical més vist a Catalunya està produït per mi i es diu ‘Petit Príncep’, jo faig coses en català, soc català i no tinc cap problema”.

El dramaturg i exdirector artístic de Dagoll Dagom Joan Lluís Bozzo ha criticat les paraules d’Àngel Llàcer a través del seu compte d’X, abans conegut com a Twitter, i ha dit que “amb amics així no ens calen enemics!” “Sou els liquidadors del teatre musical català. Quina llàstima”, ha sentenciat, i l’ha tractat de “botifler” i “caragirat”. “En altres temps se l’hagués vist amb la ‘camisa azul’ defensant el idioma del imperio”, ha reblat. D’altra banda, l’actor i director teatral, Joel Joan, també li ha replicat i li ha preguntat si va just de diners i ho ha equiparat amb dir que només es fan musicals “amb gent blanca o heterosexual perquè així fan més diners”. “La culpa que el seu cinisme no tingui vergonya és nostra. No ens sabem fer respectar i després plorem perquè la criatura plora”, ha afegit.

Les paraules del presentador televisiu també han tingut la rèplica del compositor, cantant i guitarrista, Arnau Tordera, que ha lamentat que Àngel Llàcer justifiqui la seva “manca de coratge i de compromís” amb el català en una “fal·làcia que, per repetida que sigui, mai no serà veritat”. En un enfilall, ha remarcat que les dades de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya demostren que “un 42% d’espectadors assisteixen a espectacles en català i un 43% en castellà”. “El preu de la dignitat cadascú és lliure de rebaixar-se’l fins on consideri, però no permetrem que ens venguin gat per llebre”, conclou.

L’èxit de Golfus de Roma o Mar i Cel

D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha assenyalat que les paraules del dramaturg i presentador sobre el teatre en català “tenen un biaix important” perquè consideren que el problema és la “manca d’oferta i no de demanda”. En aquest sentit, ha recordat que espectacles de gran format com Golfus de Roma o Mar i Cel “han estat un èxit”.

També ha criticat que en els darrers anys l’oferta de teatre musical en català “no hagi tingut una inversió pública molt més elevada perquè aquesta s’hagi destinat a l’oferta en altres llengües” i ha demanat al Departament de Cultura que “canviï les bases” dels ajuts públics per espectacles que s’estrenin al domini lingüístic perquè es destinin “exclusivament” a espectacles íntegrament o majoritàriament en català.