Bronca por el catalán en el teatro

«Si lo hiciéramos en catalán, tendríamos mucho menos público del que tenemos». Estas palabras del dramaturgo Àngel Llàcer al programa Cafè d’Idees de La2 y Ràdio4 sobre la imposibilidad de hacer sus espectáculos de gran formato en catalán han destapado la caja de los truenos y ha provocado que algunos profesionales del sector se rebelen contra el presentador televisivo. Llàcer, en efecto, ante el estreno de The Producers, un nuevo espectáculo teatral que el Teatro Tívoli de Barcelona estrena este viernes, ha defendido que es «imposible» hacer sus espectáculos de gran formato en catalán, pero ha recordado que «el espectáculo musical más viste en Cataluña está producido por mí y se llama ‘El Petit Príncep’, yo hago cosas en catalán, soy catalán y no tengo ningún problema».

El dramaturgo y exdirector artístico de Dagoll Dagom Joan Lluís Bozzo ha criticado las palabras de Àngel Llàcer a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, y ha dicho que «con amigos así no nos hacen falta enemigos!» «Sois los liquidadores del teatro musical catalán. Qué lástima», ha sentenciado, y lo ha tratado de «botifler» y «caragirat». «En otros tiempos se lo hubiera visto con la ‘camisa azul’ defendiendo el idioma del imperio», ha remachado. Por otro lado, el actor y director teatral, Joel Joan, también le ha replicado y le ha preguntado si va justo de dinero y lo ha equiparado con decir que solo se hacen musicales «con gente blanca o heterosexual porque así hacen más dinero». «La culpa que su cinismo no tenga vergüenza es nuestra. No nos sabemos hacer respetar y después lloramos porque la criatura llora», ha añadido.

Amb amics així no ens calen enemics! Sou els liquidadors del teatre musical català. Quina llàstima. https://t.co/x2mw35kW4L — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) September 14, 2023

Que aneu justos de diners Llàcer, Cambray i Sellas? Us imagineu q diguessin q fan musicals només amb gent blanca o heterosexual perquè així fan més diners? La culpa de q el seu cinisme no tingui vergonya és nostra. No ens sabem fer respectar i deprés plorem pq la criatura plora. https://t.co/Ly4SAJcOQr — Joel Joan (@JoelJoanJuve) September 14, 2023

Las palabras del presentador televisivo también han tenido la réplica del compositor, cantante y guitarrista, Arnau Tordera, que ha lamentado que Àngel Llàcer justifique su «carencia de coraje y de compromiso» con el catalán en una «falacia que, por repetida que sea, nunca será verdad». En una sarta, ha remarcado que los datos de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña demuestran que «un 42% de espectadores asisten a espectáculos en catalán y un 43% en castellano». «El precio de la dignidad cada cual es libre de rebajárselo hasta donde considere, pero no permitiremos que nos vendan gato por liebre», concluye.

El éxito de Golfus de Roma o Mar y Cielo

Por otro lado, la Plataforma por la Lengua ha señalado que las palabras del dramaturgo y presentador sobre el teatro en catalán «tienen un sesgo importante» porque consideran que el problema es la «carencia de oferta y no de demanda». En este sentido, ha recordado que espectáculos de gran formato como Golfus de Roma o Mar y Cielo «han sido un éxito».

Les declaracions d'@AngelLlacer i @enriccambray afirmant els que espectacles musicals de gran format en català siguin “impossibles” de fer perquè “tenen molt menys públic” tenen un biaix important.



L'expliquem en aquest fil i us demanem RT si hi esteu d'acord. Som-hi. 👇 https://t.co/5Z9284LMzq — Plataforma per la Llengua Catalunya (@PLlCatalunya) September 14, 2023

También ha criticado que en los últimos años la oferta de teatro musical en catalán «no haya tenido una inversión pública mucho más elevada porque esta se haya destinado a la oferta en otras lenguas» y ha pedido al Departamento de Cultura que «cambie las bases» de las ayudas públicas por espectáculos que se estrenen al dominio lingüístico porque se destinen «exclusivamente» a espectáculos íntegramente o mayoritariamente en catalán.