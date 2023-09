Crisis interna en el PP en Cataluña

El diputado del PP en el Congreso y cabeza de lista de los populares catalanes a las elecciones del 23-J, Nacho Martín Blanco, ha admitido discrepancias y ha marcado distancias con el presidente del PPC, Alejandro Fernández, que jueves al atardecer, en una conferencia en Barcelona, se reivindicó como un hombre «sin tutelas» y cuestionó la estrategia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de intentar volver a acercarse a sectores del nacionalismo moderado catalán. «No puede ser la solución dar más prebendas a la insaciable burguesía nacionalista y que pagamos los constitucionalistas catalanes. Encima nos dicen que tenemos que callar porque crispamos. No callaremos», remachó.

El diputado del PP en el Congreso ha alegado que ayer no asistió en la conferencia porque tenía un «compromiso personal y familiar importante» y en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de La2 y Ràdio4, a pesar de admitir que dijo «cosas interesantes y que mucha gente comparte», ha remarcado que «hay matices y aspectos con que no puedo estar de acuerdo». No ha querido ir más allá y concretar las discrepancias porque las quiere mantener en el ámbito de sus conversaciones con el líder de los populares catalanes.

Sobre la crítica de Fernández a cualquier contacto del PP con Junts, Martín Blanco ha dicho que «lo compran más que compartirlo». «Estos años han estado muy duros. Los partidos nacionalistas y Junts han tenido una actitud de desprecio hacia los catalanes que nos sentimos españoles. Pero zoco contrario a cualquier cordón sanitario», ha afirmado. En este sentido, ha remarcado que en una democracia se tiene que poder hablar con todos los partidos, excepto Bildu, que considera que «continúa homenajeando terroristas». «En democracia no es disparatada habla con paridos que están a los antípodas», ha añadido.

Se alinena con Feijóo

Nacho Martín Blanco se ha alineado con Feijóo, que en un inicio abrió la puerta a contactos con Junts, pero después la cerró cuando el expresidente Carles Puigdemont puso la amnistía y la autodeterminación como condiciones. «No se tiene que hablar de cuestiones contrarias al ordenamiento democrático», ha concluido.

El portavoz del PP, Daniel Sirera, saluda Collboni, después de la operación para impedir a Xavier Trias ser alcalde / Jordi Play

El presidente del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Siera, ha reconocido en una entrevista en RAC-1 que ha mantenido conversaciones con dos regidores y un exdiputado de Junts por Cataluña. En este sentido, ha detallado que sus conversaciones se han limitado a preguntar «qué querían» los independentistas y a averiguar si estaban «negociando con los socialistas».

Sirera también ha reconocido que ha trasladado al líder del PP todo el que ha hablado con Junts y ya dejado claro que «Feijóo no me ha encargado ninguna negociación» y que él no es «interlocutor de nada». Por otro lado, se ha autodescartado para la presidencia del partido porque, según ha dicho, su objetivo es ser «el próximo alcalde» de la ciudad.