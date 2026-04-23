La nova crema corporal de Mercadona de 3 euros que fa olor a perfum de luxe: pell suau i hidratada al moment

Hi ha productes que, res més posar un peu a la prestatgeria, es converteixen en un objecte de desig absolut. Amb l’arribada del bon temps, totes busquem el mateix: una pell hidratada, amb brillantor i que faci una olor irresistible.
El problema de moltes cremes és que, o són massa greixoses, o l’aroma desapareix al cap de cinc minuts.
(Totes hem viscut el drama de quedar-nos “pegatjoses” just abans de vestir-nos per sortir de casa).
Però Mercadona ho ha tornat a fer i ha llançat una novetat a la secció de perfumeria que està esgotant existències per un preu de riure.
Africa Oil: el secret africà que ha conquerit Mercadona
La nova joia de la corona es diu Africa Oil, una crema corporal que promet reparar la pell en profunditat amb una barreja d’olis exòtics. No és una hidratant qualsevol; la seva fórmula està enriquida amb oli d’argàn, figa de moro, marula i baobab.
Aquests ingredients d’origen africà són coneguts per les seves propietats nutritives, ideals per recuperar la pell després del sol o la piscina. El millor és que, tot i ser una crema potent, la seva textura és ultra lleugera i s’absorbeix en un obrir i tancar d’ulls.
Aconseguiràs aquest aspecte suau i sucós sense la pesadesa dels productes tradicionals.
Un aroma addictiu que dura hores a la pell
Si hi ha un motiu pel qual tothom en parla a les xarxes socials, és sense dubte pel seu perfum.
Qui l’ha provat descriu una fragància dolça, rica i extremadament agradable que es fon amb la teva pell.
(És d’aquelles olors que fan que la gent et pregunti quin perfum portes posat).
A diferència d’altres cremes barates, l’aroma d’Africa Oil perdura durant hores, mantenint aquesta sensació de neteja i luxe durant tot el dia. Si vols potenciar-ne l’efecte, un truc d’expert és combinar-la amb les brumes corporals de la mateixa secció de perfumeria de Mercadona.
Luxe low-cost per a la teva rutina diària
El més increïble d’aquesta novetat no és només la seva formulació premium, sinó el seu preu imbatible. El pot de 300 ml costa només 3,30 euros, un preu que et permet fer-la servir a diari sense por a gastar-la.
És la solució perfecta per a aquelles que busquen una pell de seda amb una brillantor bonica sense haver de buidar la cartera. Com sol passar amb els llançaments virals de Deliplus, és molt probable que comencis a veure buits a la prestatgeria ben aviat.
La febre per la cosmètica accessible però eficaç està més viva que mai, i aquesta crema n’és l’exemple perfecte. Passaràs aquest estiu sense provar la hidratació que tothom vol?