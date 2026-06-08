Uns banyistes descobreixen el racó més espectacular i verge de Girona: «Sembla un paradís tropical a l’altre costat de l’oceà»

L’estiu a la Costa Brava pot convertir-se en un autèntic malson de tovalloles, soroll i ombrel·les clavades a pressió. Trobar un racó de pau al litoral català sembla una missió impossible quan la calor comença a prémer fort.
No obstant això, els vilatjans guarden un secret que se manté intacte davant del turisme devorador de masses. Existeix un racó paradisíacament verge que destaca per les seves aigües cristal·lines i que es troba a un sospir en cotxe des del centre de la província.
La massificació dels destins tradicionals ha obligat els viatgers més audaços a buscar alternatives intel·ligents. (Sí, nosaltres també estem profundament cansats de fer voltes buscant lloc per a la tovallola durant hores).
El tresor ocult de Sant Feliu de Guíxols
Oblida’t de les massificacions habituals d’Aiguablava o Tamariu. Parlem de l’espectacular Cala del Vigatà, un paratge privilegiat ubicat estratègicament al municipi de Sant Feliu de Guíxols.
El trajecte per carretera des de Girona és ràpid, però el verdader filtre per als turistes perezosos arriba al final del camí. L’accés final a la sorra requereix baixar per unes escales en ziga-zaga durant uns 10 minuts, una caminada que espanta la gran majoria dels visitants dominguers.
La recompensa en acabar el descens és un paisatge de somni dominat per imponents penya-segats, pins que freguen el mar i un entorn protegit que et farà dubtar de si estàs al Mediterrani o al mateix Carib.
Aquest paratge està inclòs a la Xarxa Europea d’Espais Naturals Protegits (Red Natura 2000). A més, cal tindre en compte que en aquesta cala es practica habitualment el nudisme de forma completament lliure per a qui ho vulgui.
Com activar el truc de l’accés garantit
Per gaudir d’aquest entorn semisalvatge sense patir l’estrès del cotxe, els experts de la zona utilitzen una estratègia infallible. El secret més ben guardat no consisteix a tindre de madrugar, sinó a aprofitar els moments de canvi de torn dels banyistes.
El gran flux de turistes abandona la zona al voltant de les dues de la tarda per anar a dinar als restaurants propers. Es exactament en aquest buit temporal quan els llocs lliures apareixen de forma màgica al voral regulat de la carretera d’accés.
A més, l’orientació dels penya-segats permet gaudir d’una ombra natural esplèndida durant les últimes hores de la tarda. L’aigua manté una temperatura perfecta i la llum del capvespre és un autèntic espectacle per als amants de la fotografia.
La brillantor de les seves aigües és tal que aquest racó costaner compta amb els prestigiosos distintius de Qualitat EMAS i la certificació ISO 14001. Aquestes medalles ecològiques demostren que no estem davant d’una platja qualsevol, sinó d’un ecosistema premium excel·lentment conservat.
Un benefici directe per a la teva butxaca i la teva salut
Oblida’t de pagar preus desorbitats per gandules de plàstic o de consumir de forma obligatòria en xiringuitos massificats. Aquesta cala manté la seva essència indomable, cosa que implica que hauràs de portar la teva pròpia provisió d’aigua fresca i aliments.
Aquest aïllament voluntari garanteix un estalvi directe en la teva jornada de platja, transformant una sortida en parella o familiar en un pla de baix cost i altíssim valor paisatgístic.
El contacte estret amb un entorn que no ha estat alterat pel ciment té un impacte immediat en el benestar mental. La desconnexió digital aquí és total, ja que la cobertura mòbil és pràcticament inexistent a causa de la fisonomia de les roques.
Sabies que la riquesa del seu fons marí la converteix en un punt imprescindible per a l’esnòrquel? Si et canses de nedar entre peixos, pots calçar-te les sabatilles i recórrer els senders colindants del prestigiós Camí de Ronda.
Al ser una cala salvatge i oberta, els corrents de l’aigua poden canviar de forma repentina a causa del vent de tramuntana. Revisa sempre la previsió meteorològica local abans d’emprendre la marxa cap a la sorra.
Les places per descobrir aquests racons intactes són cada vegada més cotitzades a causa de l’impacte dels algoritmes a les xarxes socials. Els mapes digitals ja estan començant a geolocalitzar la zona exacta, amenaçant la pau d’aquest paratge de cara al pròxim mes.
Haver descobert aquesta informació tot just a temps t’atorga l’avantatge definitiu per planificar la teva pròxima escapada abans que s’ompli de càmeres de fotos. Vas a continuar anant a les platges saturades de sempre?