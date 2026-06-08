Unos bañistas descubren el rincón más espectacular y virgen de Girona: «Parece un paraíso tropical al otro lado del océano»

El verano en la Costa Brava puede convertirse en una auténtica pesadilla de toallas, ruido y sombrillas clavadas a presión. Encontrar un rincón de paz en el litoral catalán parece una misión imposible cuando el calor empieza a apretar fuerte.

Sin embargo, los lugareños guardan un secreto que se mantiene intacto frente al turismo devorador de masas. Existe un rincón paradisíacamente virgen que destaca por sus aguas cristalinas y que se encuentra a un suspiro en coche desde el centro de la provincia.

La masificación de los destinos tradicionales ha obligado a los viajeros más audaces a buscar alternativas inteligentes. (Sí, nosotros también estamos profundamente cansados de dar vueltas buscando sitio para la toalla durante horas).

El tesoro oculto de Sant Feliu de Guíxols

Olvídate de las masificaciones habituales de Aiguablava o Tamariu. Hablamos de la espectacular Cala del Vigatà, un paraje privilegiado ubicado estratégicamente en el municipio de Sant Feliu de Guíxols.

El trayecto por carretera desde Girona es rápido, pero el verdadero filtro para los turistas perezosos llega al final del camino. El acceso final a la arena requiere bajar por unas escaleras en zig-zag durante unos 10 minutos, una caminata que espanta a la gran mayoría de los visitantes domingueros.

La recompensa al terminar el descenso es un paisaje de ensueño dominado por imponentes acantilados, pinos que rozan el mar y un entorno protegido que te hará dudar de si estás en el Mediterráneo o en el mismo Caribe.

Este paraje está incluido en la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 2000). Además, hay que tener en cuenta que en esta cala se practica habitualmente el nudismo de forma completamente libre para quien lo desee.

Cómo activar el truco del acceso garantizado

Para disfrutar de este entorno semisalvaje sin sufrir el estrés del coche, los expertos de la zona utilizan una estrategia infalible. El secreto mejor guardado no consiste en madrugar, sino en aprovechar los momentos de cambio de turno de los bañistas.

El gran flujo de turistas abandona la zona alrededor de las dos de la tarde para ir a comer a los restaurantes cercanos. Es exactamente en este vacío temporal cuando los sitios libres aparecen de forma mágica en la cuneta regulada de la carretera de acceso.

Además, la orientación de los acantilados permite disfrutar de una sombra natural espléndida durante las últimas horas de la tarde. El agua mantiene una temperatura perfecta y la luz del atardecer es un auténtico espectáculo para los amantes de la fotografía.

El brillo de sus aguas es tal que este rincón costero cuenta con los prestigiosos distintivos de Calidad EMAS y la certificación ISO 14001. Estas medallas ecológicas demuestran que no estamos ante una playa cualquiera, sino ante un ecosistema premium excelentemente conservado.

Un beneficio directo para tu bolsillo y tu salud

Olvídate de pagar precios desorbitados por tumbonas de plástico o de consumir de forma obligatoria en chiringuitos masificados. Esta cala mantiene su esencia indomable, lo que implica que deberás llevar tu propia provisión de agua fresca y alimentos.

Este aislamiento voluntario garantiza un ahorro directo en tu jornada de playa, transformando una salida en pareja o familiar en un plan de bajo coste y altísimo valor paisajístico.

El contacto estrecho con un entorno que no ha sido alterado por el cemento tiene un impacto inmediato en el bienestar mental. La desconexión digital aquí es total, ya que la cobertura móvil es prácticamente inexistente debido a la fisonomía de las rocas.

¿Sabías que la riqueza de su fondo marino la convierte en un punto imprescindible para el esnórquel? Si te cansas de nadar entre peces, puedes calzarte las zapatillas y recorrer los senderos colindantes del prestigioso Camí de Ronda.

Al ser una cala salvaje y abierta, las corrientes de agua pueden cambiar de forma repentina debido al viento de tramontana. Revisa siempre la previsión meteorológica local antes de emprender la marcha hacia la arena.

Las plazas para descubrir estos rincones intactos son cada vez más cotizadas debido al impacto de los algoritmos en las redes sociales. Los mapas digitales ya están comenzando a geolocalizar la zona exacta, amenazando la paz de este paraje de cara al próximo mes.

Haber descubierto esta información justo a tiempo te otorga la ventaja definitiva para planificar tu próxima escapada antes de que se llene de cámaras de fotos. ¿Vas a seguir yendo a las playas saturadas de siempre?