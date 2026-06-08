El camping convierte los paisajes de Girona en el destino del año: se colapsa para ir de vacaciones

Llega el buen tiempo y la historia siempre se repite. Buscas un destino para desconectar del estrés diario y terminas pagando una fortuna por un hotel masificado. El turismo de naturaleza se ha convertido en la gran alternativa para las familias que buscan libertad sin renunciar al máximo confort. (Y sí, nosotros también estamos cansados de los precios prohibitivos de este año).

La joya oculta del turismo mediterráneo

Pasamos meses planificando las vacaciones de verano, pero casi siempre cometemos el error de mirar hacia los mismos destinos saturados de siempre. Sin embargo, la provincia de Girona esconde un auténtico paraíso que combina playas paradisíacas y montañas de postal a pocos kilómetros de distancia.

La clave del éxito de este territorio no reside únicamente en sus paisajes de ensueño. El verdadero secreto está en la excelencia de sus campings, considerados referentes absolutos en toda Europa.

El reconocimiento internacional que lo cambia todo

La prestigiosa Asociación de Campings de Girona acaba de consolidar su liderazgo tras recibir los máximos galardones de los clubes automovilísticos de referencia en el sector turístico internacional. La solución para tus vacaciones no pasa por gastar miles de euros en un resort del Caribe. Solo necesitas coger el coche y poner rumbo al noreste peninsular.

Al elegir uno de los establecimientos galardonados con las prestigiosas distinciones de ADAC y ANWB, te aseguras instalaciones de cinco estrellas a un precio competitivo. La demanda para los meses de julio y agosto se ha disparado un veinte por ciento respecto al año pasado. Si no aseguras tu parcela o bungalow antes de que acabe la semana, te quedarás fuera.

Beneficios que notarás en tu salud y en tu cuenta

El impacto de pasar las vacaciones en un entorno natural es inmediato. Al liberar la mente de las pantallas, los niveles de cortisol bajan drásticamente y el sueño se regula de forma natural. Olvídate de las aglomeraciones en los bufés libres y de las peleas matutinas por conseguir una hamaca en la piscina del hotel.

Nuestro bolsillo también nota un alivio considerable al poder preparar nuestras propias comidas en la zona de acampada o disfrutar de los restaurantes locales con precios cerrados.

La ruta perfecta entre el mar y la montaña

¿Sabías que esta zona te permite desayunar frente a una cala de aguas cristalinas y cenar rodeado de picos que rozan los tres mil metros? Eso sí, para exprimir al máximo la experiencia debes dividir tu estancia entre la vibrante Costa Brava y los valles verdes del Pirineo de Girona para experimentar el contraste térmico.

Los expertos en turismo familiar advierten que las plazas en los alojamientos tipo glamping son las primeras en colgar el cartel de completo. El calendario avanza sin tregua y las tarifas económicas van desapareciendo a medida que los termómetros comienzan a subir con fuerza en toda la península.

Hoy mismo tienes la oportunidad de asegurar las vacaciones de tu vida con un simple clic desde el sofá de tu casa. ¿Vas a seguir pagando de más por tus días de descanso?