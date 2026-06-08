El càmping converteix els paisatges de Girona en el destí de l’any: es col·lapsa per a anar de vacances

Arriba el bon temps i la història sempre es repeteix. Busques un destí per desconnectar de l’estrès diari i acabes pagant una fortuna per un hotel massificat. El turisme de natura s’ha convertit en la gran alternativa per a les famílies que busquen llibertat sense renunciar al màxim confort. (I sí, nosaltres també estem cansats dels preus prohibitius d’aquest any).
Uns banyistes descobreixen el racó més espectacular i verge de Girona: «Sembla un paradís tropical a l’altre costat de l’oceà»
El càmping de Tarragona que triomfa gràcies als seus bungalous de luxe i el seu spa envoltat de natura
La joia oculta del turisme mediterrani
Passem mesos planificant les vacances d’estiu però gairebé sempre cometem l’error de mirar cap als mateixos destins saturats de sempre. No obstant això, la província de Girona amaga un autèntic paradís que combina platges paradisíaques i muntanyes de postal a pocs quilòmetres de distància.
La clau de l’èxit d’aquest territori no resideix únicament en els seus paisatges de somni. El vertader secret està en l’excel·lència dels seus càmpings, considerats referents absoluts a tota Europa.
El reconeixement internacional que ho canvia tot
La prestigiosa Associació de Càmpings de Girona acaba de consolidar el seu lideratge després de rebre els màxims guardons dels clubs automobilístics de referència en el sector turístics internacional. La solució per a les teves vacances no passa per gastar milers d’euros en un resort del carib. Només necessites agafar el cotxe i posar rumb al nord-est peninsular.
Al triar un dels establiments guardonats amb les prestigioses distincions de ADAC i ANWB, t’assegures instal·lacions de cinc estrelles a un preu competitiu. La demanda per als mesos de juliol i agost s’ha disparat un vint per cent respecte a l’any passat. Si no assegures la teva parcel·la o bungalow abans que acabi la setmana, et quedaràs fora.
Beneficis que notaràs en la teva salut i en el teu compte
L’impacte de passar les vacances en un entorn natural és immediat. Al lliberar la ment de les pantalles, els nivells de cortisol baixen dràsticament i el son es regula de forma natural. Olvida’t de les aglomeracions en els bufets lliures i de les baralles matinals per aconseguir una hamaca a la piscina de l’hotel.
La nostra butxaca també nota un alleujament considerable en poder preparar els nostres propis menjars a la zona d’acampada o gaudir dels restaurants locals amb preus tancats.
La ruta perfecta entre el mar i la muntanya
Sabies que aquesta zona et permet esmorzar davant d’una cala d’aigües cristal·lines i sopar envoltat de pics que freguen els tres mil metres? Això sí, per exprémer al màxim l’experiència has de dividir la teva estada entre la vibrant Costa Brava i les valls verdes del Pirineu de Girona per experimentar el contrast tèrmic.
Els experts en turisme familiar adverteixen que les places en els allotjaments tipus glamping són les primeres a penjar el cartell de complet. El calendari avança sense treva i les tarifes econòmiques van desapareixent a mesura que els termòmetres comencen a pujar amb força a tota la península.
Avui mateix tens loportunitat d’assegurar les vacances de la teva vida amb un simple clic des del sofà de casa teva. Vas a continuar pagant de més pels teus dies de descans?