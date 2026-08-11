Bussos italians troben un vaixell romà de 2.100 anys a 46 metres, carregat amb centenars d’àmfores de vi

Sota les aigües de Sicília, una descoberta sorprenent esperava durant segles. Un secret del passat, tan ben conservat, que ara mateix podria canviar la nostra visió de la història. No és només un simple vaixell enfonsat. És una càpsula del temps gegant, flotant en la memòria líquida del Mediterrani, que acaba de ser rescatada.
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Per què aquesta troballa no és una simple relíquia, sinó una finestra directa a l’economia d’un imperi? L’impacte d’aquest descobriment va molt més enllà d’una simple curiositat històrica. És un mapa detallat de les rutes que van connectar civilitzacions i van forjar el món que coneixem. Un tresor ocult que els bussos han tret a la llum.
La revelació d’un colós mil·lenari
Bussos italians han confirmat el que els pescadors ja sospitaven: un vaixell romà de 2.100 anys d’antiguitat jeia oblidat a 46 metres de profunditat. Carregat amb centenars d’àmfores de vi, cada una una peça clau d’un puzle mil·lenari. A només cinc quilòmetres de la costa de Mazara del Vallo, a Sicília.
La història d’aquest descobriment és, en si mateixa, un relat fascinant i purament accidental. Un pescador submarí, Giacomo Demola, el va trobar per pura casualitat. Mentre explorava una zona de poca visibilitat, es va topar amb una visió que li va aturar el cor.
Una superfície immensa coberta d’objectes de fang cuit sota l’aigua. Demola, sense perdre un segon, va alertar les autoritats competents de la zona.
La unitat de protecció del patrimoni cultural de la Policia de Palerm va assumir la investigació sense dilació. El que van descobrir va superar totes les expectatives. L’embarcació té unes dimensions impressionants per l’època: 21 metres de llarg i cinc metres d’ample. Un veritable gegant del mar antic.
El carregament perfectament conservat
El carregament principal? Centenars d’àmfores del tipus Dressel 1, els recipients cilíndrics utilitzats habitualment per al transport de vi. Aquesta tipologia és ben coneguda pels arqueòlegs. Ara, la quantitat i l’estat en què es troben ha deixat tothom amb la boca oberta. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la sort)
El més sorprenent és l’estat de conservació. Les àmfores es troben alineades exactament com van ser estibades fa més de dos mil·lennis. Això ofereix un registre increïblement precís de la logística comercial romana del segle I a.C. És una finestra directa al comerç d’un imperi.
És com obrir un llibre d’història que ningú no havia pogut llegir mai abans. Cada àmfora explica una història del vi, del comerç i de la vida antiga.
La ubicació del naufragi va ser la clau. A una profunditat de 46 metres, els objectes es van preservar perfectament de l’onatge superficial i, cosa molt important, de l’espoli fortuït. Aquesta profunditat és accessible per a bussos especialitzats, cosa que va facilitar enormement les tasques de documentació per part de la unitat de Palerm. És un equilibri perfecte.
Un patrimoni imprescindible per a la humanitat
El ministre de cultura, Alessandro Dile, ja ho ha qualificat com un dels descobriments arqueològics subaquàtics més importants dels últims anys. Un reconeixement que subratlla la rellevància. Aquesta troballa ens dóna detalls precisos sobre les rutes comercials romanes i la logística del segle I a.C. És una mostra palpable de la globalització antiga.
Un comerç que unia els ports de l’actual Itàlia amb la resta del Mediterrani antic. El vi era, sense cap mena de dubte, la sang que movia aquella economia. El vaixell es va enfonsar amb la seva càrrega intacta. Això significa que els experts tenen a les seves mans un autèntic instantània del passat, sense alteracions.
Ara, aquest jaciment forma part de l’inventari de patrimoni protegit de la regió siciliana. Una mesura crucial per garantir la seva preservació. L’atzar i l’observació aguda dels pescadors van ser determinants en aquest hallazgo. Malgrat la seva proximitat a la costa, el navili va romandre ocult sota les sedimentacions marines.
Fins que la visibilitat, per un moment màgic, va permetre la seva identificació. Un recordatori que la història pot amagar-se a plena vista, esperant el moment precís per ser revelada. La recuperació d’aquesta informació és un tresor informatiu per als historiadors i arqueòlegs. Ens permet reconstruir millor els lligams comercials d’aquella època.
Protegir aquests tresors és una carrera contra el temps. Cada dia que passa, el risc de degradació o espoli augmenta exponencialment. No podem baixar la guàrdia. Sens dubte, aquest vaixell no és només un munt de fusta i fang. És un testimoni silenciós d’una època passada, que ara torna a la vida per ensenyar-nos-ho tot.
Quins altres secrets ens esperen sota les onades?