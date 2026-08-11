Excavacions a Turquia desenterren la tomba d’un lluitador professional amb 2400 anys d’antiguitat

Sota la superfície de la terra, la història sempre espera el moment per emergir. Avui, una troballa extraordinària a Turquia ha destapat un passat que creiem conèixer, però que ara es redefineix.
Una troballa de capolls de seda de 4.000 anys a l’Uzbekistan avança 1.700 anys l’origen de la Ruta de la Seda
Imagina una vida dedicada a l’esforç, a la competició i a la glòria sota el sol implacable d’una civilització antiga. Què passava amb els campions quan la seva època d’èxits s’acabava, o quan l’arena els deia adeu per sempre? La resposta és aquí, i és més fascinant del que pugues imaginar.
El secret amagat d’aspendos
La descoberta d’una tomba de 2.400 anys ha captivat l’atenció del món. Pertany a un lluitador professional de l’antiga ciutat d’Aspendos, una revelació que ens connecta directament amb els mites dels herois clàssics.
Aspendos no era una ciutat qualsevol. Fundada pels grecs al segle V abans de Crist, es va consolidar ràpidament com un centre comercial vital al sud-oest de Turquia, a prop de la costa mediterrània. La sal, l’oli d’oliva, la fusta i els cavalls eren la seva riquesa (sí, el comerç sempre ha estat clau).
Enmig dels seus carrers hi havia un gran gimnàs grec i un estadi espectacular, amb capacitat per a 8.000 espectadors. Aquí, les masses rugien mentre presencaven carreres, llançament de javelina i, per descomptat, la lluita lliure. El nostre protagonista, sense dubte, va competir en aquest magnífic escenari, deixant-hi la seva empremta.
La història ens demostra que la passió per l’esport i la glòria és tan antiga com la civilització mateixa. Aquesta tomba n’és la prova definitiva.
La revelació que ho canvia tot
L’esquelet es va trobar dins d’un sarcòfag de lloses, amb forma de cofre, durant les excavacions en un dels cementiris als afores de la ciutat. Una troballa poc comú, que ja ens alertava de la seva importància. La tomba data d’entre el 475 i el 300 aC, durant el període clàssic de la ciutat, un moment de màxima esplendor.
Però, què va permetre identificar aquest individu com un lluitador professional? La resposta és senzilla i alhora impactant: monedes i altres artefactes trobats a l’interior. Aquestes peces, els estàters de plata d’Aspendos, mostren clarament dos lluitadors en plena batalla en una de les seves cares. Una pista visual inequívoca, que ni nosaltres hauríem pogut dissenyar millor.
Aquestes monedes, encunyades durant més d’un segle a la ciutat, subratllen la importància cultural i social de la lluita. No era només un joc; era un pilar de la identitat d’Aspendos. El ministre turc de Cultura i Turisme, Mehmet Nuri Ersoy, ho ha deixat clar: “Les monedes amb representacions de lluitadors i altres artefactes indiquen que la persona enterrada aquí podia haver practicat esports, potser fins i tot ser un lluitador professional.”
Més enllà de la tomba: el llegat
La Necròpolis Oriental d’Aspendos va ser descoberta mentre s’excavava un carrer. Però aquesta tomba, en particular, és un dels hallazgos més importants del Període Clàssic. Ens ofereix dades precises sobre la vida, les tradicions funeràries i l’estructura social de la ciutat durant aquella època. És un tresor d’informació que enriqueix el nostre coneixement d’un període fins ara poc representat arqueològicament (sí, encara hi ha enigmes per resoldre).
Aquesta troballa no és només una curiositat; és una peça clau per entendre com vivien els nostres avantpassats i quines eren les seves passions. Ens recorda que els camps d’esport, la competició i la veneració dels atletes no són un invent modern. És una tradició que travessa els mil·lennis, connectant el passat més remot amb la nostra era de superestrelles esportives.
Cada nou descobriment a Aspendos ens permet “completar les pàgines que falten de la nostra història”, tal com afirma el ministre. Això no és només arqueologia; és un esforç col·lectiu per protegir el nostre patrimoni cultural i projectar-lo cap al futur. El que avui desenterrem, demà serà la base del nostre coneixement.
No perdis de vista aquesta ciutat. Amb cada nova excavació, Aspendos ens demostra que hi ha més secrets ocults esperant ser revelats. La història és un llibre obert, i nosaltres en som els lectors més privilegiats.
Entendre el passat és la millor manera de preveure el futur, no creus?