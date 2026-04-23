El divendres 24/4 arriben a Lidl les mosquiteres per a pisos de lloguer: costen només 4,99 euros

Tots coneixem aquesta situació desesperant que arriba amb la calor. Obres la porta de la terrassa per deixar córrer l’aire i, en menys de deu minuts, ja tens moscas rondant el sopar.
La cosa es complica a la nit, quan els mosquits entren disposats a arruïnar-te el descans i xuclar-te la sang. Fins ara, la solució era tancar-ho tot i morir de calor o gastar-se una fortuna en mosquiteres fixes.
(Admetem-ho, a ningú li ve de gust demanar permís al caser o foradar la paret per una malla d’estiu).
Però Lidl torna a trencar el mercat amb un invent que resol el problema per menys del que costa un cafè i un croissant.
La cortina mosquitera que s’instal·la en un “obrir i tancar d’ulls”
Aquest divendres 24 d’abril, el supermercat alemany posa a la venda la seva cortina mosquitera estrella. No és una estructura rígida i aparatosa, sinó un sistema de quatre peces de vora reforçada que s’adapta a gairebé qualsevol lloc.
Està dissenyada per a portes de fins a 100 x 220 centímetres, la mida estàndard de la majoria de sortides a patis o jardins.
El millor de tot és el seu preu de només 4,99 euros, una xifra ridícula per la tranquil·litat que ofereix. Aquesta solució et permet tenir la porta oberta de bat a bat mentre bloqueges el pas a moscas, mosquits i arnes.
Sense taladres: la salvació per als qui viuen de lloguer
La gran revolució d’aquest producte és el seu sistema de fixació extremadament senzill. Oblida’t de la caixa d’eines i de fer pols a casa; s’instal·la mitjançant cinta adhesiva o subjecció adherent.
Això la converteix en l’opció preferida per a pisos de lloguer o per a qui no vol fer obres permanents.
(És la definició perfecta de “posar i llist”, sense drames amb el propietari).
A més, si la teva porta és una mica més baixa, no pateixis: les tires es poden escurçar fàcilment a la mida exacta que necessitis.
Disseny intel·ligent i funcionalitat total
Tot i el seu preu baix, Lidl ha cuidat els detalls perquè no desentoni amb la decoració de la teva llar.
Ve en un elegant color antracita, un to neutre que queda perfecte en fusteries d’alumini o de fusta fosca. Aquesta malla deixa passar la llum i, sobretot, el flux d’aire fresc que tant necessitem durant les nits caloroses.
Encara que no segella de forma hermètica com una mosquitera de marc rígid, la seva efectivitat és sorprenent pel preu que té.
És la barrera física ideal per mantenir els insectes fora de la teva vista i de la teva pell aquest estiu.
L’efecte Lidl: corre que s’acaben
Ja sabem com funcionen les ofertes de basar de Lidl: si no hi vas el primer dia, et quedes sense. Per menys de 5 euros, moltes famílies s’emporten dues o tres unitats per cobrir totes les sortides de la casa.
L’estalvi respecte a qualsevol altra opció de bricolatge és tan gran que l’estoc sol volar en qüestió d’hores. La nostra recomanació és que no t’ho pensis gaire i t’apropis al teu centre més proper demà mateix.
Val la pena invertir aquests pocs euros per poder dormir, finalment, amb la porta oberta i sense brunzits a l’orella.
Preparat per gaudir d’un estiu sense picades ni visites inesperades?