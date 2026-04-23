Lidl lanza este viernes mosquiteras para pisos de alquiler: cuestan solo 4,99 euros

Todos conocemos esta situación desesperante que llega con el calor. Abres la puerta de la terraza para dejar correr el aire y, en menos de diez minutos, ya tienes moscas rondando la cena.

La cosa se complica por la noche, cuando los mosquitos entran dispuestos a arruinarte el descanso y chuparte la sangre. Hasta ahora, la solución era cerrar todo y morir de calor o gastarse una fortuna en mosquiteras fijas.

(Admitámoslo, a nadie le apetece pedir permiso al casero o perforar la pared por una malla de verano).

Pero Lidl vuelve a romper el mercado con un invento que resuelve el problema por menos de lo que cuesta un café y un croissant.

La cortina mosquitera que se instala en un «abrir y cerrar de ojos»

Este viernes 24 de abril, el supermercado alemán pone a la venta su cortina mosquitera estrella. No es una estructura rígida y aparatosa, sino un sistema de cuatro piezas de borde reforzado que se adapta a casi cualquier lugar.

Está diseñada para puertas de hasta 100 x 220 centímetros, el tamaño estándar de la mayoría de salidas a patios o jardines.

Lo mejor de todo es su precio de solo 4,99 euros, una cifra ridícula por la tranquilidad que ofrece. Esta solución te permite tener la puerta abierta de par en par mientras bloqueas el paso a moscas, mosquitos y polillas.

Sin taladros: la salvación para quienes viven de alquiler

La gran revolución de este producto es su sistema de fijación extremadamente sencillo. Olvídate de la caja de herramientas y de hacer polvo en casa; se instala mediante cinta adhesiva o sujeción adherente.

Esto la convierte en la opción preferida para pisos de alquiler o para quien no quiere hacer obras permanentes.

(Es la definición perfecta de «poner y listo», sin dramas con el propietario).

Además, si tu puerta es un poco más baja, no te preocupes: las tiras se pueden acortar fácilmente a la medida exacta que necesites.

Diseño inteligente y funcionalidad total

A pesar de su bajo precio, Lidl ha cuidado los detalles para que no desentone con la decoración de tu hogar.

Viene en un elegante color antracita, un tono neutro que queda perfecto en carpinterías de aluminio o de madera oscura. Esta malla deja pasar la luz y, sobre todo, el flujo de aire fresco que tanto necesitamos durante las noches calurosas.

Aunque no sella de forma hermética como una mosquitera de marco rígido, su efectividad es sorprendente por el precio que tiene.

Es la barrera física ideal para mantener los insectos fuera de tu vista y de tu piel este verano.

El efecto Lidl: corre que se acaban

Ya sabemos cómo funcionan las ofertas de bazar de Lidl: si no vas el primer día, te quedas sin. Por menos de 5 euros, muchas familias se llevan dos o tres unidades para cubrir todas las salidas de la casa.

El ahorro respecto a cualquier otra opción de bricolaje es tan grande que el stock suele volar en cuestión de horas. Nuestra recomendación es que no lo pienses mucho y te acerques a tu centro más cercano mañana mismo.

Vale la pena invertir estos pocos euros para poder dormir, finalmente, con la puerta abierta y sin zumbidos en el oído.

¿Preparado para disfrutar de un verano sin picaduras ni visitas inesperadas?