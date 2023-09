Entrevista potent d’Ana Obregón: “La meva neta no ha estat un capritx”

Ana Obregón ha reaparegut a televisió en no una, sinó en tres entrevistes en només dos dies. L’última ha estat la més personal, en la qual ha volgut reaccionar a l’allau de crítiques que va rebre quan va anunciar que havia organitzat una gestació subrogada amb l’ADN del fill mort per poder complir el seu desig de ser pare. El presentador, Joaquín, ha creat un ambient còmode per a l’actriu i aquesta s’ha sincerat sobre el tema com poques vegades havia fet.

El primer que ha deixat clar és que li importa un rave tot el que diguin sobre la decisió que va prendre: “No m’he assabentat de res perquè he estat a Miami, però si aquí s’ha fet grossa me n’alegro. Quan has hagut d’enterrar a un fill, creus que pot haver-hi alguna crítica que et causi dolor? Em fa pessigolles”.

Ana Obregón ha defensat la gestació subrogada que va pagar: “No hi ha res ni ningú en el món que li prengui el dret a viure d’Anita. Tinc moltíssim amor a donar després que em robessin l’amor que donava al meu fill. Ara Anita rebrà tot l’amor que tinc. No és un caprici com han dit, és la meva fila legítima als Estats Units i la meva neta genètica perquè és filla del meu fill Álex”.

L’actriu respon a totes les crítiques que ha rebut

“Em fa pena la gent que em critica, quant d’amor els falta a la vida. Quant d’amor els falta per jutjar i criticar les decisions d’una dona. Les dones podem fer amb la nostra vida el que ens doni la gana. Volem avortar? Avortem. Volem tenir gestació subrogada? La tenim. Què fan si un matrimoni gai volen ser pares? Els prenem el dret a ser-ho? Respecto que aquí a Espanya no n’hi hagi, però que respectin que a altres països sí que és legal i que es fa des de l’amor i la llibertat de cada persona implicada en el procés”, ha prosseguit.

Ana Obregón reconeix que és plenament conscient que la nena encara serà petita quan ella mori, molt probablement: “No he pres cap decisió sense meditar perquè sé quina edat tinc i quants anys em queden. La meva germana Cèlia serà la tutora legal de la nena i, després, ho serà la meva neboda que ara mateix té 30 anys i la cuidarà ella si em passa alguna cosa. Tot està pensat”.

El que més ràbia li fa? Que critiquin que ella hagi tingut un nadó amb 68 anys i no als homes que són pares grans: “Robert de Niro serà pare als 78 anys i Al Pacino amb 82. Aquí tots dient que està bé. Doncs això és masclisme. Una dona de la meva edat és normal que sigui àvia, és clar, però és molt millor ser àvia amb seixanta que ser pare amb 82”.

Ana Obregón confirma que Alessandro Lequio no ha volgut conèixer la neta

Anita Lequio no coneix encara el seu avi, Alessandro Lequio, tal com ha confirmat l’actriu en aquesta entrevista. El pare del seu fill Álex no estaria d’acord amb la decisió que va prendre Ana i, des de llavors, s’ha desmarcat: “No la coneix, però ho farà. Que per què no la coneix? Aquesta és una bona pregunta… Imagino que vol anar a poc a poc, no ho sé. Hem estat molt units arran de la mort de l’Alex, però ell ho ha viscut d’una manera i jo d’una altra”.

Ana Obregón parla de la gestació subrogada | Antena 3

“Entenc que vulgui actuar així perquè ell té una família, però Anita també forma part de la família. Em fa estar trista perquè és la filla del nostre Álex, a qui adoràvem tots dos. Alessandro ha seguit tot el procés i li he enviat fotos. Ell sap que té les portes obertes i vindrà”, ha dit convençuda.