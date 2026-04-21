Èxit total a Zara: les noves sandàlies d’estil egipci que prometen esgotar-se abans que arribi l’estiu

Segur que t’ha passat. Et poses aquell conjunt de lli preciós que et vas comprar per a l’estiu i, de sobte, arriba el drama davant del mirall: quines sabates li queden bé?
No vols patir amb tacons sobre l’asfalt bullint, però tampoc vols semblar que vas amb sabatilles d’anar per casa. Doncs bé, Zara acaba de donar-nos la solució definitiva (i sí, la nostra butxaca notarà l’enamorament).
El fenomen de les sandàlies egípcies
Parlem d’un disseny que ha aterrat a la nova col·lecció d’Inditex i que ja està provocant cues virtuals. Són les sandàlies egípcia de tires fines, un calçat que respira luxe silenciós pels quatre costats.
El que les fa especials no és només la seva estètica minimalista, sinó la seva capacitat per estilitzar el peu sense necessitat d’elevar-se ni un sol centímetre del terra. (Perquè admetem-ho, a aquestes altures de l’any, la comoditat és la nostra única religió).
Aquest model destaca per una estructura de tires creuades que abracen l’empenya de forma estratègica. És aquell disseny que hem vist mil vegades a les revistes de moda dels anys 90 i que ara torna per salvar-nos els estilismes d’oficina.
Si vas a comprar-les, fixa’t bé en l’ajust del turmell. Aquest tipus de sandàlia ha de quedar ferma per evitar el molest efecte de perdre la sabata en caminar per la ciutat.
Del despatx a la vora del mar
La màgia d’aquestes sandàlies de Zara resideix en la seva versatilitat extrema. Estan dissenyades en un to neutre que funciona com un llenç en blanc per al teu armari.
Imagina’t un dilluns de calor asfixiant. Et poses el teu pantaló de lli de pinces, una camisa blanca lleugera i aquestes sandàlies. El resultat és un look d’oficina impecable, fresc i amb aquell aire de “no m’ha costat gens arreglar-me”.
Però és que arriba el divendres, t’escapes a la costa, i aquestes mateixes sandàlies són les companyes perfectes del teu caftà favorit o d’aquell vestit tipus xarxa que és tendència absoluta aquesta temporada.
La clau tècnica està en la seva sola fina però resistent. No són les típiques sandàlies de plàstic que es destrossen al segon dia. Zara ha apostat per un acabat que simula la pell, donant-li un toc sofisticat que enganya la vista: semblen de boutique de luxe.
Per què s’estan esgotant en temps rècord
No és només una qüestió de disseny. El preu és el factor que ha fet saltar totes les alarmes als grups de WhatsApp de les amants de la moda.
Per menys del que costa un sopar fora, tens el calçat que resol el 90% dels teus problemes estilístics fins al setembre. És una inversió intel·ligent perquè no passen de moda; l’estil grec i egipci torna cada estiu amb la mateixa força.
A més, l’equip de disseny de Zara ha polit el to del material perquè afavoreixi fins i tot quan encara no estem bronzejades. Aquell color terra suau que fa que les cames semblin visualment més llargues (un truc que totes agraïm).
En diverses talles ja apareix el cartell de “Back Soon”. Si veus el teu número disponible, ni t’ho pensis. La logística d’Inditex està volant amb aquest model concret.
El match perfecte: lli i tires fines
Si et preguntes per què aquesta combinació és la preferida de les estilistes, la resposta és l’equilibri. El lli és un teixit amb molt de cos i textura; necessita un calçat que sigui lleuger visualment per no sobrecarregar la silueta.
Aquestes sandàlies egípcies aporten aquesta lleugeresa necessària. Deixen que el protagonisme se’l emporti la peça de roba, però aporten el tancament perfecte amb un toc d’artesania clàssica.
Des de la redacció ja hem fitxat diverses combinacions guanyadores. La nostra preferida: bermudes de lli, armilla sastre a joc i aquestes joies als peus. És l’uniforme oficial de les que saben de moda aquest 2026.
Vas a esperar que s’exhaureixin del tot per penedir-te? Nosaltres ja tenim les nostres a la cistella de la compra. Al cap i a la fi, trobar la sabata imprescindible de l’estiu no passa cada dia, i menys a aquest preu.
I tu? Ets més de portar-les amb faldilla midi o amb el clàssic pantaló fluid? Sigui com sigui, aniràs perfecta.