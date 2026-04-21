Éxito total en Zara: las nuevas sandalias de estilo egipcio que prometen agotarse antes de que llegue el verano

Seguro que te ha pasado. Te pones ese conjunto de lino precioso que compraste para el verano y, de repente, llega el drama frente al espejo: ¿qué zapatos le quedan bien?

No quieres sufrir con tacones sobre el asfalto hirviendo, pero tampoco quieres parecer que vas con zapatillas de estar por casa. Pues bien, Zara acaba de darnos la solución definitiva (y sí, nuestro bolsillo notará el flechazo).

El fenómeno de las sandalias egipcias

Hablamos de un diseño que ha aterrizado en la nueva colección de Inditex y que ya está provocando colas virtuales. Son las sandalias egipcias de tiras finas, un calzado que respira lujo silencioso por los cuatro costados.

Lo que las hace especiales no es solo su estética minimalista, sino su capacidad para estilizar el pie sin necesidad de elevarse ni un solo centímetro del suelo. (Porque admitámoslo, a estas alturas del año, la comodidad es nuestra única religión).

Este modelo destaca por una estructura de tiras cruzadas que abrazan el empeine de forma estratégica. Es ese diseño que hemos visto mil veces en las revistas de moda de los años 90 y que ahora vuelve para salvarnos los estilismos de oficina.

Si vas a comprarlas, fíjate bien en el ajuste del tobillo. Este tipo de sandalia debe quedar firme para evitar el molesto efecto de perder el zapato al caminar por la ciudad.

De la oficina a la orilla del mar

La magia de estas sandalias de Zara reside en su versatilidad extrema. Están diseñadas en un tono neutro que funciona como un lienzo en blanco para tu armario.

Imagínate un lunes de calor asfixiante. Te pones tu pantalón de lino de pinzas, una camisa blanca ligera y estas sandalias. El resultado es un look de oficina impecable, fresco y con ese aire de «no me ha costado nada arreglarme».

Pero es que llega el viernes, te escapas a la costa, y estas mismas sandalias son las compañeras perfectas de tu caftán favorito o de ese vestido tipo red que es tendencia absoluta esta temporada.

La clave técnica está en su suela fina pero resistente. No son las típicas sandalias de plástico que se destrozan al segundo día. Zara ha apostado por un acabado que simula la piel, dándole un toque sofisticado que engaña la vista: parecen de boutique de lujo.

Por qué se están agotando en tiempo récord

No es solo una cuestión de diseño. El precio es el factor que ha hecho saltar todas las alarmas en los grupos de WhatsApp de las amantes de la moda.

Por menos de lo que cuesta una cena fuera, tienes el calzado que resuelve el 90% de tus problemas estilísticos hasta septiembre. Es una inversión inteligente porque no pasan de moda; el estilo griego y egipcio vuelve cada verano con la misma fuerza.

Además, el equipo de diseño de Zara ha pulido el tono del material para que favorezca incluso cuando aún no estamos bronceadas. Ese color tierra suave que hace que las piernas parezcan visualmente más largas (un truco que todas agradecemos).

En varias tallas ya aparece el cartel de «Back Soon». Si ves tu número disponible, ni te lo pienses. La logística de Inditex está volando con este modelo concreto.

El match perfecto: lino y tiras finas

Si te preguntas por qué esta combinación es la preferida de las estilistas, la respuesta es el equilibrio. El lino es un tejido con mucho cuerpo y textura; necesita un calzado que sea ligero visualmente para no sobrecargar la silueta.

Estas sandalias egipcias aportan esa ligereza necesaria. Dejan que el protagonismo se lo lleve la prenda, pero aportan el cierre perfecto con un toque de artesanía clásica.

Desde la redacción ya hemos fichado varias combinaciones ganadoras. Nuestra preferida: bermudas de lino, chaleco sastre a juego y estas joyas en los pies. Es el uniforme oficial de las que saben de moda este 2026.

¿Vas a esperar a que se agoten del todo para arrepentirte? Nosotras ya tenemos las nuestras en la cesta de la compra. Al fin y al cabo, encontrar el zapato imprescindible del verano no ocurre todos los días, y menos a este precio.

¿Y tú? ¿Eres más de llevarlas con falda midi o con el clásico pantalón fluido? Sea como sea, irás perfecta.