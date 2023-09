Entrevista potente de Ana Obregón: «Mi nieta no ha sido un capricho»

Ana Obregón ha reaparecido a televisión en no una, sino en tres entrevistas en solo dos días. La última ha sido la más personal, en la que ha querido reaccionar a la avalancha de críticas que recibió cuando anunció que había organizado una gestación subrogada con el ADN del hijo muerto para poder cumplir su deseo de ser padre. El presentador, Joaquín, ha creado un ambiente cómodo para la actriz y esta se ha sincerado sobre el tema como pocas veces había hecho.

Lo primero que ha dejado claro es que le importa un pepino todo lo que digan sobre la decisión que tomó: «No me he enterado de nada porque he estado en Miami, pero si aquí se ha liado me alegro. Cuando has tenido que enterrar a un hijo, ¿crees que puede haber alguna crítica que te cause dolor? Me hace cosquillas».

Ana Obregón ha defendido la gestación subrogada que pagó: «No hay nada ni nadie en el mundo que le quite el derecho a vivir de Anita. Tengo muchísimo amor que dar después de que me robaran el amor que daba a mi hijo. Ahora Anita recibirá todo el amor que tengo. No es un capricho como han dicho, es mi fila legítima en Estados Unidos y mi nieta genética porque es hija de mi hijo Álex».

La actriz responde a todas las críticas que ha recibido

«Me da pena la gente que me critica, cuanto amor les falta en la vida. Cuánto amor los falta para juzgar y criticar las decisiones de una mujer. Las mujeres podemos hacer con nuestra vida el que nos dé la gana. ¿Queremos abortar? Abortamos. ¿Queremos tener gestación subrogada? La tenemos. ¿Qué hacen si un matrimonio gay quieren ser padres? ¿Les quitamos el derecho a serlo? Respeto que aquí en España no haya, pero que respeten que en otros países sí que es legal y que se hace desde el amor y la libertad de cada persona implicada en el proceso», ha proseguido.

Ana Obregón reconoce que es plenamente consciente que la niña todavía será pequeña cuando ella muera, muy probablemente: «No he tomado ninguna decisión sin meditar porque sé qué edad tengo y cuántos años me quedan. Mi hermana Cèlia será la tutora legal de la niña y, después, lo será mi sobrina que ahora mismo tiene 30 años y la cuidará ella si me pasa algo. Todo está pensado».

¿Lo que más rabia le hace? Que critiquen que ella haya tenido un bebé con 68 años y no a los hombres que son padres grandes: «Robert de Niro será padre a los 78 años y Al Pacino con 82. Aquí todos diciendo que está bien. Pues esto es machismo. Una mujer de mi edad es normal que sea abuela, está claro, pero es mucho mejor ser abuela con sesenta que ser padre con 82».

Ana Obregón confirma que Alessandro Lequio no ha querido conocer a la nieta

Anita Lequio no conoce todavía su abuelo, Alessandro Lequio, tal como ha confirmado la actriz en esta entrevista. El padre de su hijo Álex no estaría de acuerdo con la decisión que tomó Ana y, desde entonces, se ha desmarcado: «No la conoce, pero lo hará. Que por qué no la conoce? Esta es una buena pregunta… Imagino que quiere ir despacio, no lo sé. Hemos estado muy unidos a raíz de la muerte de Alex, pero él lo ha vivido de una manera y yo de otra».

Ana Obregón parla de la gestación subrogada | Antena 3

«Entiendo que quiera actuar así porque él tiene una familia, pero Anita también forma parte de la familia. Me hace estar triste porque es la hija de nuestro Álex, a quien adorábamos los dos. Alessandro ha seguido todo el proceso y le he enviado fotos. Él sabe que tiene las puertas abiertas y vendrá», ha dicho convencida.