Ana Obregón reaparece y dice que se plantea otra gestación subrogada

Ana Obregón siempre acababa siendo protagonista del verano en algún momento concreto, cuando salía a la luz su foto en bañador de cada año. Este 2023 ha optado por dejar atrás esta tradición y cambiarla por otra, la de vender una revista con la hija/nieta en portada. Ella, que siempre luchó para proteger la intimidad de su hijo, ahora no hace más que compartir fotografías y fotografías de la cara de la niña. En este caso, muestra su faceta de abuela orgullosa y concede una exclusiva a la revista ¡Hola! en la que insiste en que podría organizar otra gestación subrogada para darle un hermano a la pequeña Ana.

La actriz tiene claro que el nacimiento de la niña ha sido lo único que le ha mantenido viva en estos años tan duros para ella a raíz de la muerte de Álex Lequio: «Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Ella me ha dado la vida, me la ha devuelto. He luchado cada día para poder tenerla conmigo». Le están criticando muchísimo todavía, pero a ella le da igual: «Me genera cosquillas todo lo que diga la gente. No me importa absolutamente nada».

En esta reaparición, en Mallorca, Ana Obregón aplaude que la nieta se asemeje a su hijo muerto: «Es clavada, clavada y clavada a él. No solo físicamente, también de manera de ser porque tiene la misma risa alegre que tenía él. Se porta muy bien y come mucho, tal cual era Alex. Tiene la misma boca y también la misma nariz, los ojos todavía no lo sabemos».

Ana Obregón cambia la foto en bañador por la foto de abuela | ¡Hola!

Ana Obregón no descarta volver a contratar una gestación subrogada

Un titular que ha sacado a la luz después de mucha insistencia es el nombre de la persona que se encargaría de la niña si ella muriera: «Sería Celia, mi sobrina. Además, ella será su madrina de bautismo. La ceremonia será el próximo mes de septiembre en Madrid». Insiste en que la niña siempre estará acompañada de mucha familia, que no se quedará sola cuando ella muera: «Tiene once tíos y todos se están casando y teniendo bebés, será una niña con 20 primos de su edad».

Lo que no descarta, como decíamos, es incorporar otro miembro a la familia: «No estoy cerrada a esta posibilidad. Un bebé comporta una dedicación de 24 horas sin descanso y, en estos momentos, tener otro… No lo sé, pero me pensaré si hacer que mi niña tenga un hermanito o hermanita».

Su ex, el otro abuelo de la niña, no ha querido conocerla todavía. ¿Qué opina Ana Obregón sobre esta voluntad de Alessandro Lequio? «Que tome la decisión que quiera. Si no la quiere ver, pues que no la vea. Sus motivos tendrá, yo no entro aquí. Ahora bien, sé que cuando la vea le caerá la baba porque es idéntica a Álex».