Ana Obregón reapareix i diu que es planteja una altra gestació subrogada

Ana Obregón sempre acabava sent protagonista de l’estiu en algun moment concret, quan sortia a la llum la seva foto en banyador de cada any. Aquest 2023 ha optat per deixar enrere aquesta tradició i canviar-la per una altra, la de vendre una revista amb la filla/neta a portada. Ella, que sempre va lluitar per protegir la intimitat del seu fill, ara no fa més que compartir fotografies i fotografies de la cara de la nena. En aquest cas, mostra la seva faceta d’àvia orgullosa i concedeix una exclusiva a la revista ¡Hola! en què insisteix en què podria organitzar una altra gestació subrogada per donar-li un germà a la petita Ana.

L’actriu té clar que el naixement de la nena ha estat l’únic que l’ha mantingut viva en aquests anys tan durs per a ella arran de la mort d’Álex Lequio: “Si no fos per ella, jo no estaria aquí. Ella m’ha donat la vida, me l’ha retornat. He lluitat cada dia per poder tenir-la amb mi”. L’estan criticant moltíssim encara, però a ella li és igual: “Em genera pessigolles tot el que digui la gent. No m’importa absolutament res”.

En aquesta reaparició, a Mallorca, Ana Obregón aplaudeix que la neta s’assembli al seu fill mort: “És clavada, clavada i clavada a ell. No només físicament, també de manera de ser perquè té el mateix riure alegre que tenia ell. Es porta molt bé i menja molt, tal qual era Alex. Té la mateixa boca i també el mateix nas, els ulls encara no ho sabem”.

Ana Obregón canvia la foto en banyador per la foto d’àvia | ¡Hola!

Ana Obregón no descarta tornar a contractar una gestació subrogada

Un titular que ha tret a la llum després de molta insistència és el nom de la persona que s’encarregaria de la nena si ella morís: “Seria Celia, la meva neboda. A més a més, ella serà la seva padrina de baptisme. La cerimònia serà el pròxim mes de setembre a Madrid”. Insisteix en què la nena sempre estarà acompanyada de molta família, que no es quedarà sola quan ella mori: “Té onze tiets i tots s’estan casant i tenint bebès, serà una nena amb 20 cosins de la seva edat”.

El que no descarta, com dèiem, és incorporar un altre membre a la família: “No estic tancada a aquesta possibilitat. Un bebè comporta una dedicació de 24 hores sense descans i, en aquests moments, tenir-ne un altre… No ho sé, però em pensaré si fer que la meva nena tingui un germanet o germaneta”.

El seu ex, l’altre avi de la nena, no ha volgut conèixer-la encara. Què opina Ana Obregón sobre aquesta voluntat d’Alessandro Lequio? “Que prengui la decisió que vulgui. Si no la vol veure, doncs que no la vegi. Els seus motius tindrà, jo no entro aquí. Ara bé, sé que quan la vegi li caurà la bava perquè és idèntica a Álex”.