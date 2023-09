Saturación de Ana Obregón en televisión: tres entrevistas en solo dos días

Ana Obregón ha estado mucho tiempo alejada de televisión, pero ahora está dispuesta a volver y lo hace por la puerta grande. Después de la muerte de su hijo, la actriz se cerró en sí misma y solo hemos podido saber de ella desde que decidiera organizar una gestación subrogada que ha hecho hablar muchísimo. Últimamente, no hacía más que hablar maravillas del cambio de vida que ha experimentado gracias a su hija-nieta.

Pues bien, las cadenas han querido convencerla para volver a tenerla a sus platós y tres de ellas lo han conseguido. Sabían que esta primera reaparición después del nacimiento de la pequeña Ana generaría mucha expectación y han luchado por ser los primeros en poder emitir la entrevista. Lo que pocos se esperaban era que TVE, Telecinco y Antena 3 se pondrían de acuerdo para emitirlo con solo un día de diferencia para intentar pisarse mutuamente.

¿Y cómo ha ido esto? El primer programa que anunciaba haber podido entrevistarla era el de Joaquín en Antena 3, que curiosamente ha acabado siendo el último en poder emitirla porque su competencia han hecho un cambio de última hora. Antes han sido TVE y Telecinco los que han contado con ella este miércoles para poder avanzarse mientras que él lo hará esta noche. La pública la invitaba como tertuliana del Lazos de sangre dedicado a Julio Iglesias, ya que han sido muy amigos.

En esta intervención no ha hablado demasiado de ella misma, sino que ha optado por defender el cantante y ha interrumpido a los compañeros cuando empezaban a criticarlo por las múltiples operaciones estéticas a las que se ha sometido: «Me parece mal que estemos hablando de esto. No estamos resaltando que tiene un Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Los Angeles, que ha vendido 250 millones de copias… Me importa tres pepino que se haya operado o no».

Telecinco, la ganadora de la guerra por la primera entrevista de Ana Obregón

La clara ganadora de esta guerra, sin embargo, ha sido Telecinco que ha hecho un programa especial sobre la trayectoria de la actriz. No era la idea estrenar El musical de tu vida ya este miércoles, pero la cúpula ha decidido avanzarlo y robar, de este modo, la exclusiva de Joaquín en la cadena rival.

Con Carlos Sobera al frente, este ha sido un masaje a una Ana Obregón muy emocionada que veía su vida pasar en un espacio en que analizan cada etapa de la vida del invitado. Como era de esperar, aquí sí que han tratado la muerte de su hijo y el posterior nacimiento de la hija.

Totalmente rota, ha recordado el peor momento de su vida: «Llevé Aless al hospital porque hacía días que se encontraba mal. Creíamos que tenía gastroenteritis, pero las pruebas confirmaron que tenía un tumor de diez centímetros. Él me lo puso muy fácil, luchó con tanta valentía y tanto de coraje y sentido del humor… Yo le pedía que se quejara, pero nunca lo hizo. Lo que me ha pasado a mí es una tragedia que no se la deseo a nadie, pero merece la pena vivir a pesar de todas las cosas malas».

También ha hablado sobre la controvertida decisión de tener una hija con el ADN del hijo y una donante que haría de gestante: «Dos semanas antes de morir, mi hijo me pidió un papel. Me dijo que no sabía si la quimioterapia funcionaría, y que si se iba quería dejar un hijo en esta Tierra. Fue su último deseo ¿y qué tipo de madre no cumple la última voluntad de su hijo? Anita huele a Aless, he vuelto a vivir otra vez. La vida ahora tiene un significado». «Anita lo es todo y he vuelto a vivir. Anita es lo que me ha perdonado la vida durante estos últimos tres años», ha proseguido.