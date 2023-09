Saturació d’Ana Obregón a televisió: tres entrevistes en només dos dies

Ana Obregón ha estat molt de temps allunyada de televisió, però ara està disposada a tornar-hi i ho fa per la porta gran. Després de la mort del seu fill, l’actriu va tancar-se en si mateixa i només hem pogut saber d’ella des que decidís organitzar una gestació subrogada que ha fet parlar moltíssim. Darrerament, no feia més que parlar meravelles del canvi de vida que ha experimentat gràcies a la seva filla-neta.

Doncs bé, les cadenes han volgut convèncer-la per tornar a tenir-la als seus platós i tres d’elles ho han aconseguit. Sabien que aquesta primera reaparició després del naixement de la petita Ana generaria molta expectació i han lluitat per ser els primers en poder emetre l’entrevista. El que pocs s’esperaven era que TVE, Telecinco i Antena 3 es posarien d’acord per emetre-ho amb només un dia de diferència per intentar trepitjar-se mútuament.

I com ha anat això? El primer programa que anunciava haver pogut entrevistar-la era el de Joaquín a Antena 3, que curiosament ha acabat sent l’últim en poder emetre-la perquè la seva competència han fet un canvi a última hora. Abans han estat TVE i Telecinco els que han comptat amb ella aquest dimecres per poder avançar-s’hi mentre que ell ho farà aquesta nit. La pública la convidava com a tertuliana del Lazos de sangre dedicat a Julio Iglesias, ja que han estat molt amics.

En aquesta intervenció no ha parlat massa d’ella mateixa, sinó que ha optat per defensar el cantant i ha interromput els companys quan començaven a criticar-lo per les múltiples operacions estètiques a les quals s’ha sotmès: “Em sembla malament que estiguem parlant d’això. No estem ressaltant que té un Grammy i una estrella al Passeig de la Fama de Los Angeles, que ha vingut 250 milions de còpies… M’importa un rave que s’hagi operat o no”.

Ana Obregón defensa Julio Iglesias | TVE

Telecinco, la guanyadora de la guerra per la primera entrevista d’Ana Obregón

La clara guanyadora d’aquesta guerra, però, ha estat Telecinco que ha fet un programa especial sobre la trajectòria de l’actriu. No era la idea estrenar El musical de tu vida ja aquest dimecres, però la cúpula ha decidit avançar-lo i robar, d’aquesta manera, l’exclusiva de Joaquín a la cadena rival.

Amb Carlos Sobera al capdavant, aquest ha estat un massatge a una Ana Obregón molt emocionada que veia la seva vida passar en un espai en què analitzen cada etapa de la vida del convidat. Com era d’esperar, aquí sí que han tractat la mort del seu fill i el posterior naixement de la filla.

Ana Obregón plora a Telecinco

Totalment trencada, ha recordat el pitjor moment de la seva vida: “Vaig portar Aless a l’hospital perquè feia dies que es trobava malament. Crèiem que tenia gastroenteritis, però les proves van confirmar que tenia un tumor de deu centímetres. Ell m’ho va posar molt fàcil, va lluitar amb tanta valentia i tant de coratge i sentit de l’humor… Jo li demanava que es queixés, però mai no ho va fer. El que m’ha passat a mi és una tragèdia que no li desitjo a ningú, però val la pena viure malgrat totes les coses dolentes”.

També ha parlat sobre la controvertida decisió de tenir una filla amb l’ADN del fill i una donant que faria de gestant: “Dues setmanes abans de morir, el meu fill em va demanar un paper. Em va dir que no sabia si la quimioteràpia funcionaria, i que si marxava volia deixar un fill en aquesta Terra. Va ser el seu últim desig i quin tipus de mare no compleix l’última voluntat del seu fill? Anita fa olor d’Aless, he tornat a viure una altra vegada. La vida ara té un significat”. “Anita ho és tot i he tornat a viure. Anita és el que m’ha perdonat la vida durant aquests últims tres anys”, ha prosseguit.