Arriben a Lidl els tendals i carpes per a la terrassa que ens protegiran de la calor a un preu econòmic

Ho sentim per les grans firmes de decoració, però Lidl ho ha tornat a fer. Just quan el termòmetre comença a donar-nos els primers avisos, la cadena alemanya ha tret la seva “artilleria pesant” per a exteriors. Si tens una terrassa, un balcó minúscul o un jardí que sembla un desert a les dues de la tarda, això t’interessa (i molt).
No estem parlant de les típiques estructures aparatoses que requereixen mig matí de muntatge i un manual d’instruccions infinit. L’aposta d’aquest any es centra en la versatilitat extrema. Han entès perfectament que l’espai és un luxe i que la nostra butxaca no està per malbarataments innecessaris després de Setmana Santa.
L’ombrel·la que ha trencat l’estoc per 9,99 euros
És la joia de la corona i la raó per la qual hi ha cues als passadissos de basar. Per menys de deu euros, Lidl ha llançat una ombrel·la de 160 cm que és, senzillament, imbatible. No és només el preu; és que compta amb una protecció efectiva contra els raigs UV, una cosa que solem oblidar fins que ja és massa tard per a la nostra pell.
El que més ens agrada (y el que la fa viral) és la seva lleugeresa. És l’accessori perfecte tant per a qui té un balcó francès i necessita una mica d’ombra estratègica, com per a qui busca una cosa sòlida per a la brisa de la platja. És pràctica, de línies netes i, sincerament, queda molt més cara del que realment costa.
Compte amb esperar a les rebaixes d’estiu. Els productes d’exterior de Lidl tenen una rotació altíssima i, segons la nostra experiència, aquest model d’ombrel·la se sol esgotar abans que arribi el maig.
Tendals sense obres: la solució per a llogaters
Aquí és on entra la vertadera enginyeria de l’atenció. Si vius de lloguer o simplement no vols foradar la façana de casa teva, Lidl ha reforçat la seva gamma de tendals ajustables i laterals. Són la solució definitiva per guanyar privadesa i, sobre tot, per baixar la temperatura del teu saló de forma natural.
Parlem de sistemes retràctils que s’adapten a gairebé qualsevol racó. El benefici estrella no és només l’ombra, sinó l’estalvi energètic. Un tendal ben col·locat pot reduir significativament l’ús de l’aire condicionat. És una inversió que es paga sola en la primera factura de la llum de l’estiu (paraula d’experta).
Carpes de 3×3: el saló exterior que no sabies que necessitaves
Per als que tenen la sort de comptar amb un jardí o una terrassa àmplia, la carpa de 3 x 3 metres és la compra mestra. Té un disseny elegant, lluny d’aquelles estructures de plàstic que semblen de festival de música de segona. És el marc perfecte per a aquells sopars que s’allarguen o per muntar una oficina improvisada a l’aire lliure sense que els reflexos t’impedeixin veure la pantalla.
L’estructura és robusta i el muntatge és sorprenentment intuïtiu. A més, per als més exigents amb l’estètica, les noves pèrgoles afegeixen aquest toc de distinció que transforma un pati corrent en un racó digne d’una revista de decoració. Tot això mantenint la filosofia del “preu amic” que tant ens agrada.
Sabies que aquests sistemes d’ombra també ajuden a conservar millor els teus mobles d’exterior? El sol és el pitjor enemic de la fusta i el plàstic, així que protegir-los és, bàsicament, allargar-los la vida diversos anys més.
La validació final: Val la pena?
Rotundament, sí. No estem comprant només un tros de tela amb pals; estem comprant confort tèrmic i la possibilitat d’utilitzar casa nostra al 100%. La qualitat que ofereix Lidl en la seva línia de jardí sol estar molt per sobre de la mitjana en aquest rang de preus, i el disseny d’aquest any és el més sobri i elegant que recordem.
Si busques una solució ràpida, estètica i que no t’obligui a demanar un préstec, aquesta és el senyal que esperaves. No diguis que no t’avisem quan vegis el cartell d'”exhaurit” a la teva botiga més propera.
Ja has mesurat el teu balcó per veure quin t’encaixa millor?