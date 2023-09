ERC apressa la Moncloa per oficialitzar el català a Europa

Els republicans exigeixen a la Moncloa que posi una marxa més per aconseguir que el català sigui llengua oficial dins de la Unió Europea. Durant la roda de premsa d’aquest dimarts després que els 27 hagin decidit ajornar la resolució sobre aquesta qüestió pel ple del 24 d’octubre, la portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha posat presses a l’executiu espanyol: “No donarem les gràcies per avançat al PSOE, exigim que espavili”, etziba Vilalta. La dirigent del partit republicà ha afegit que el govern espanyol en funcions ha de poder fer “molt més”, i que té les eines, els recursos i els contactes per defensar l’ús de la llengua catalana a Europa, tot i que també lamenta que no “ho hagin volgut fer abans”.

Després que els 27 estats membres hagin posposat la decisió, el ministre d’Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha llençat la proposta de prioritzar l’oficialització del català abans que la del gallec o el basc, les altres dues llengües que s’havien de sotmetre a debat aquest matí. Una proposta que ha tingut una bona rebuda entre entitats catalanes, com ara Plataforma per la Llengua, però que no s’ha vist amb els mateixos ulls dins de les altres parts implicades. Per la seva banda, el BNG ha lamentat la decisió anunciada aquest dimarts pel govern espanyol: “Per nosaltres no hi ha llengües de primera i llengües de segona”, apunta l’eurodiputada de la formació, Ana Miranda, a través d’un comunicat, que considera que amb aquesta proposta la Moncloa tracta de manera diferent a les llengües oficials de l’Estat.

Ana Miranda des d’Estrasburg / ACN

Falta d’organització espanyola

La formació gallega també lamenta la falta d’organització que ha mostrat -i continua mostrant- el govern espanyol a l’hora de planificar aquest procés d’oficialització. La dirigent gallega critica l’absència de terminis per aconseguir que tant el català, com el basc i el gallec, passin a formar part de les 24 llengües oficials de la Unió Europea: “Esperem que sol·licitar un dictamen jurídic sobre les conseqüències de l’oficialitat del gallec, el català i l’eusquera i una anàlisi del seu impacte econòmic no sigui una maniobra que allargui ‘sine die’ la seva implementació”, conclou.