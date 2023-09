Díaz viatjarà a Catalunya per negociar l’amnistia amb els agents socials

La vicepresidenta del govern en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciat que tan bon punt fracassi la investidura d’Alberto Núñez Feijóo viatjarà a Catalunya per negociar els detalls d’una llei d’amnistia amb els agents socials. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Díaz s’ha mostrat convençuda que “hi haurà govern progressista” a l’estat espanyol perquè l’alternativa és un executiu de PP i Vox que “incendiarà” Catalunya. Díaz també ha enviat un missatge conciliador a empresaris i sindicats perquè ajudin a rebaixar la tensió: “No podem transformar Espanya sense Catalunya”, ha dit.

La líder de Sumar, sense dir noms, ha assegurat que es reunirà amb patronals, sindicats i agents culturals catalans perquè està convençuda que els “acords polítics també han d’incloure la societat”. Díaz s’ha mostrat convençuda que els agents socials “estaran a l’altura de les circumstàncies” i ha demanat “discreció” per les negociacions. La vicepresidenta del govern espanyol també ha negat que l’amnistia ja estigui tancada, tal com va afirmar el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i ha insistit que està “bolcada” en les negociacions, que lidera Jaume Asens, per poder trobar un punt d’entesa.

La vicepresidenta segona en funcions, Yolanda Díaz, al Congrés / Europa Press

El català al Congrés i a Europa

Díaz ha defensat que l’aprovació de la reforma del reglament del Congrés dels Diputats perquè s’hi pugui parlar català, basc i gallec mostra que el govern espanyol es pren seriosament les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. La líder de Sumar ha anunciat que ella farà les intervencions en castellà pel càrrec que ostenta i que només parlarà en gallec quan algun altre diputat la interpel·li en gallec. Pel que fa a l’oficialitat del català a Europa, la vicepresidenta ha assegurat que s’estan “deixant la pell” per culminar el procés i que el govern farà “el que calgui” per aconseguir-ho.

Sumar insisteix en una amnistia sense unilateralitat

La portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, Marta Lois, ha repetit que la coalició continua apostant per vincular una hipotètica amnistia a l’independentisme amb la renúncia a la unilateralitat. En declaracions a la premsa, Lois ha reclamat “no obsessionar-se” amb la fórmula concreta que es faci servir, sinó que el més important és aconseguir resultats concrets per acabar amb el conflicte polític a Catalunya. Sumar vol tenir una proposta de text per entrar-la al Congrés “tan aviat com es pugui”, però ha demanat una mica de “paciència” per “fer les coses bé” i aconseguir una proposta “amb totes les garanties”.