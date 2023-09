Sánchez ignora els avisos de Junts i ERC i dona per fet que repetirà a la Moncloa

Pedro Sánchez dona per feta la seva investidura malgrat els avisos que li han enviat Junts, ERC i els comuns per la lentitud amb què avancen les negociacions. El president espanyol en funcions, que ha rebut un bany de masses aquest diumenge a Oroso (Galícia), s’ha mostrat convençut que la investidura d’Alberto Núñez Feijóo fracassarà i que “hi haurà un govern progressista” a l’estat. Malgrat el seu optimisme, Sánchez ha reconegut que encara no té els suports necessaris i ha promès que buscarà els vots que li falten “sota les pedres” si cal.

Davant més de 2.500 militants i simpatitzants socialistes de tota Galícia, Sánchez ha assegurat que Feijóo “serà el cap de l’oposició” i el PSOE “continuarà governant quatre anys més”. El president espanyol no ha fet cap menció a les converses amb els independentistes catalans ni tampoc de com avancen les negociacions amb el PNB i Bildu, ja que els socialistes han optat per refredar els contactes fins que passi l’intent d’investidura de Feijóo. El PSOE compta que la pressió del compte enrere de les repetició electoral jugarà a favor seu per aconseguir els suports que necessita.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc- Marc Álvaro, diputat d’ERC, durant el ple de constitució de les Corts Generals / ACN – Javier Barbancho

L’avís dels independentistes catalans, en un calaix

Aquest cap de setmana, tant Junts com ERC han enviat un missatge clar a Pedro Sánchez. “No anem del tot bé”, va dir la secretària general dels republicans, Marta Rovira, durant el Consell Nacional del partit d’aquest dissabte. La dirigent republicana ha advertit Sánchez que no volen negociacions “d’última hora” i l’han apressat a asseure’s a la taula de negociació per començar a negociar les demandes dels partits independentistes, que ara mateix giren al voltant d’una llei d’amnistia, tot i que ERC no renuncia a obtenir també el traspàs de Rodalies o millorar el finançament.

Des de Junts han fet una advertència similar. La portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, ha reclamat al PSOE que es deixi de tacticismes i comenci a negociar. “Que no es pensin que el temps els arreglarà el problema, es poden endur sorpreses”, va dir dissabte després del Consell Nacional. Junts ha assegurat que el pròxim dimarts serà un dia clau per a les negociacions d’investidura, ja que el Congrés ha d’iniciar el tràmit per modificar el Reglament i permetre l’ús del català com a llengua de treball i el Consell General de la UE ha de decidir sobre l’oficialitat del català. “Dimarts veurem el nivell de credibilitat del PSOE i si Espanya es fa sentir a Europa”.

Però els avisos no només arriben des de l’independentisme. Els comuns també han mostrat la seva preocupació per la falta d’avenços en les converses. “Ha d’accelerar les negociacions”, li ha reclamat la presidenta del grup parlamentari d’En Comú Podem, Jèssica Albiach. L’exdiputat dels comuns i negociador de Sumar amb ERC i Junts en les converses sobre la investidura de Sánchez, Jaume Asens, també ha criticat l’actitud dels socialistes. “No han mogut fitxa, no hi ha cap proposta sobre l’amnistia, no hi ha cap text, no som en una fase d’intercanviar texts”.