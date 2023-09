Junts pressiona el PSOE i reclama avenços amb el català i l’amnistia

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat al PSOE que es pot endur una “sorpresa” si no compleix amb els acords sobre el català que ha tancat amb el partit en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. Després del Consell Nacional de Junts celebrat aquest dissabte a Mataró, Nogueras ha deixat molt clar que el pròxim dimarts 19 de setembre serà un dia clau per a les converses amb els socialistes. Aquell dia la Mesa del Congrés dels Diputats ha d’iniciar la reforma del Reglament per permetre l’ús del català a la cambra i el Consell General de la UE decidirà sobre l’oficialitat del català. També ha reclamat avenços amb la llei d’amnistia.

La diputada ha insistit que Junts “no afluixarà ni rebaixarà demandes com fan altres”, ha dit en referència a ERC, que aquesta setmana s’ha vist immersa en una polèmica per unes declaracions de Teresa Jordà —després matisades pel partit i pel Govern— en les quals assegurava que els republicans volien un compromís per escrit si la llei d’amnistia no es començava a tramitar abans de la investidura. “Això va pel català i també per l’amnistia”, ha afegit. “No es tracta de reformar Espanya, es tracta de no perdre la nació, de normalitzar l’ús del català”. També ha advertit el PSOE que no intenti deixar passar els dies, com feia Mariano Rajoy. “Que no es pensin que el temps els arreglarà el problema, es poden endur sorpreses”.

Els diputats de Junts arribant al Congrés / Alberto Ortega – Europa Press

Nogueras ha aprofitat per passar comptes amb el PSOE i amb ERC després de quatre anys en els quals el partit ha tingut un paper secundari a Madrid. “Durant molt temps ens han tingut en un racó”, ha lamentat. “Hem aguantat i continuarem aguantant posició malgrat tot i malgrat molts”. La portaveu de Junts ha celebrat que després del 23-J han aconseguit fer-se “respectar” i ha enviat un altre dard als republicans. “Catalunya comença a cobrar i ho fa per avançat”. Nogueras ha recordat que els passos que està fent el PSOE amb el català no són per “convicció”, sinó per “necessitat” i ha tornat a posar una creu vermella en el 19 de setembre. “Dimarts veurem el nivell de credibilitat del PSOE i si Espanya es fa sentir a Europa”.