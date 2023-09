Junts presiona al PSOE y reclama avances con el catalán y la amnistía

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado al PSOE que se puede llevar una “sorpresa” si no cumple con los acuerdos sobre el catalán que ha cerrado con el partido en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Después del Consejo Nacional de Junts celebrado este sábado en Mataró, Nogueras ha dejado muy claro que el próximo martes 19 de septiembre será un día clave para las conversaciones con los socialistas. Aquel día la Mesa del Congreso de los Diputados tiene que iniciar la reforma del Reglamento para permitir el uso del catalán en la cámara y el Consejo General de la UE decidirá sobre la oficialidad del catalán. También ha reclamado adelantos con la ley de amnistía.

La diputada ha insistido que Junts «no aflojará ni rebajará demandas como hacen otros”, ha dicho en referencia a ERC, que esta semana se ha visto inmersa en una polémica por unas declaraciones de Teresa Jordà —después matizadas por el partido y por el Gobierno catalán— en las cuales aseguraba que los republicanos querían un compromiso por escrito si la ley de amnistía no se empezaba a tramitar antes de la investidura. “Esto va por el catalán y también por la amnistía”, ha añadido. “No se trata de reformar España, se trata de no perder la nación, de normalizar el uso del catalán”. También ha advertido al PSOE de que no intente dejar pasar los días, como hacía Mariano Rajoy. “Que no se piensen que el tiempo les arreglará el problema, se pueden llevar sorpresas”.

Los diputados de Juntos llegando al Congreso / Alberto Ortega – Europa Press

Nogueras ha aprovechado para pasar cuentas con el PSOE y con ERC después de cuatro años en los cuales el partido ha tenido un papel secundario en Madrid. “Durante mucho tiempo nos han tenido en un rincón”, ha lamentado. “Hemos aguantado y continuaremos aguantando posición a pesar de todo y a pesar de muchos”. La portavoz de Junts ha celebrado que después del 23-J han conseguido hacerse “respetar” y ha enviado otro dardo a los republicanos. “Cataluña empieza a cobrar y lo hace por avanzado”. Nogueras ha recordado que los pasos que está dando el PSOE con el catalán no son por “convicción”, sino por “necesidad” y ha vuelto a poner una cruz roja en el 19 de septiembre. “El martes veremos el nivel de credibilidad del PSOE y si España se hace escuchar en Europa”.