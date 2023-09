Els comuns encenen les alarmes sobre l’amnistia: “El PSOE no ha mogut fitxa”

Els comuns han encès les alarmes per la poca predisposició del PSOE a negociar la llei d’amnistia, requisit previ de l’independentisme català per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Diversos membres del partit han exigit als socialistes que no deixen les negociacions per a l’últim moment. La presidenta del grup parlamentari d’En Comú Podem ha dit aquest dissabte que és “imprescindible” que el PSOE no esperi al “fracàs” de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo per asseure’s a negociar amb Junts i ERC. “Ha d’accelerar les negociacions”, ha dit.

Aquest mateix dissabte, tant ERC com Junts ha advertit al PSOE que l’amnistia és una condició prèvia vital per afrontar les negociacions. Els socialistes han rebut una gran pressió per part de PP i Vox perquè no cedeixi davant les demandes dels independentistes i de moment no sembla que tinguin pressa per lligar la lletra petita de la llei. Fins ara ha estat Sumar, amb els comuns al capdavant, qui ha fet els primers contactes per buscar els suports que necessita Sánchez, però a banda de reunions exploratòries no hi ha hagut cap avenç concret amb el PSOE.

Jaume Asens intervé en el Consell Nacional de Catalunya En Comú / ACN

El PSOE es manté a l’expectativa sobre l’amnistia

L’exdiputat dels comuns i negociador de Sumar amb ERC i Junts en les converses sobre la investidura de Sánchez, Jaume Asens, ha criticat l’actitud passiva dels socialistes. “No han mogut fitxa, no hi ha cap proposta sobre l’amnistia, no hi ha cap text, no som en una fase d’intercanviar texts”, ha assegurat en una entrevista a Vilaweb. “És la condició de la investidura. És la qüestió central, la pedra angular. Després, de les altres carpetes hi haurà temps de parlar-ne, però ara, la que tenim sobre la taula és la llei d’amnistia”.

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha demanat flexibilitat als independentistes catalans per no ser “presoners del calendari” i ha dit que l’amnistia serà la “primera carpeta” del nou govern espanyol quan Pedro Sánchez hagi estat investit. “El calendari ha de ser raonable per poder fer un text legal prou robust perquè aguanti les envestides judicials que segur que tindrem i les envestides de l’extrema dreta i la dreta”. Cid ha demanat a ERC i Junts que confiïn en la “paraula” de Yolanda Díaz. “Si nosaltres arribem a un compromís i és aquesta llei, és evident que complirem com hem fet sempre”.