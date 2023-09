Los comunes encienden las alarmas sobre la amnistía: “El PSOE no ha movido ficha»

Los comunes han encendido las alarmas por la poca predisposición del PSOE a negociar la ley de amnistía, requisito previo del independentismo catalán para apoyar a la investidura de Pedro Sánchez. Varios miembros del partido han exigido a los socialistas que no dejen las negociaciones para el último momento. La presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha dicho este sábado que es “imprescindible” que el PSOE no espere al “fracaso” de la investidura de Alberto Núñez Feijóo para sentarse a negociar con Juntos y ERC. “Tiene que acelerar las negociaciones», ha dicho.

Este mismo sábado, tanto ERC como Junts han advertido al PSOE que la amnistía es una condición previa vital para afrontar las negociaciones. Los socialistas han recibido una gran presión por parte de PP y Vox para que no ceda ante las demandas de los independentistas y de momento no parece que tengan prisa para atar la letra pequeña de la ley. Hasta ahora ha sido Sumar, con los comunes al frente, quienes ha hecho los primeros contactos para buscar los apoyos que necesita Sánchez, pero a parte de reuniones exploratorias no ha habido ningún adelanto concreto con el PSOE.

Jaume Asens interviene en el Consejo Nacional de Cataluña En común / ACN

El PSOE se mantiene a la expectativa sobre la amnistía

El exdiputado de los comunes y negociador de Sumar con ERC y Junts en las conversaciones sobre la investidura de Sánchez, Jaume Asens, ha criticado la actitud pasiva de los socialistas. “No han movido ficha, no hay ninguna propuesta sobre la amnistía, no hay ningún texto, no estamos en una fase de intercambiar textos”, ha asegurado en una entrevista en Vilaweb . “Es la condición de la investidura. Es la cuestión central, la piedra angular. Después, de las otras carpetas habrá tiempos de hablar, pero ahora, la que tenemos sobre la mesa es la ley de amnistía”.

El portavoz de los comunes en el Parlamento, David Cid, ha pedido flexibilidad a los independentistas catalanes para no ser “prisioneros del calendario” y ha dicho que la amnistía será la “primera carpeta” del nuevo gobierno español cuando Pedro Sánchez haya sido investido. «El calendario tiene que ser razonable para poder hacer un texto legal suficiente robusto para que aguante las embestidas judiciales que seguro que tendremos y las embestidas de la extrema derecha y la derecha”. Cid ha pedido a ERC y Junts que confíen en la “palabra” de Yolanda Díaz. “Si nosotros llegamos a un compromiso y es esta ley, es evidente que cumpliremos, como hemos hecho siempre”.