Junts i el PNB es reuneixen a Waterloo en plenes negociacions per a la investidura

El president a l’exili i eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i el secretari general de la formació independentista, Jordi Turull, s’han reunit aquest divendres a Waterloo amb la direcció del Partit Nacionalista Basc (PNB) per, segons ha informat el partit en un comunicat, “estrènyer les relacions” i analitzar el panorama polític a l’estat espanyol després de les eleccions del passat 23 de juliol, que han convertit en determinants els vots dels set diputats de Junts i els cinc de l’EAJ-PNB per a la conformació d’un govern a l’estat espanyol. La trobada, que s’ha allargat durat dues hores i mitja, s’ha celebrat en plenes negociacions per a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

Puigdemont i Ortúzar han compartit les “posicions i expectatives” amb què les dues formacions afronten aquest rellevant procés per aconseguir, com va dir el mateix president a l’exili, un “acord històric”. Aquesta trobada és el primer contacte oficial que mantenen Ortúzar i Puigdemont. A més de Turull, el burukide responsable de l’àrea d’organització de l’EBB, Joseba Aurrekoetxea, també hi ha estat present.

Totes dues formacions han qualificat la reunió de “cordial i profitosa” i durant la mateixa han tractat com “intensificar i optimitzar les relacions entre els dos partits i entre Catalunya i Euskadi”. Així mateix, les dues formacions han analitzat la conjuntura política actual, “en un moment en què ‘els dos partits juguen un paper clau davant una eventual negociació per a la investidura que encara no ha començat’”.

Puigdemont i Turull es reuneixen a Waterloo amb la direcció del PNB / Junts

Trobades abans i després de la conferència

Aquesta reunió s’ha produït després que Carles Puigdemont pronunciés la conferència a Brussel·les per fixar les “condicions prèvies”, amb l’amnistia inclosa, per assolir un “acord històric” que anés més enllà de pactar la investidura de Pedro Sánchez. El dia abans de fixar les condicions, Puigdemont va reunir-se al Parlament Europeu amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, amb la voluntat d’explorar “totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític” entre Catalunya i l’Estat.