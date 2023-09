Com ha estat l’audiència de ‘Com si fos ahir’ en el seu retorn a TV3?

Com si fos ahir ha tornat a la graella després d’un final de temporada molt impactant. La decisió de Jordi Rico de deixar la sèrie va forçar els guionistes a pensar una excusa que justifiqués la marxa del seu personatge. Finalment, van matar el Quim d’una manera molt estúpida i això va trencar un grup irrompible durant sis temporades.

L’expectació era màxima per saber què passaria i com afrontaria la Cati la seva nova faceta de vídua. Ara bé, aquesta curiositat no s’ha vist reflectida en unes audiències espectaculars com podria haver-se pensat. De fet, la primera setmana d’emissió ha obtingut unes xifres més discretes que en el passat amb una mitjana del 15% de share la primera setmana.

Amb el retorn a la rutina després de la Diada, però, sembla que tot va millorar i dimarts van tornar al 17,4% de quota. Aquest ha estat el seu màxim, de moment, ja que resta de la setmana ha baixat una mica la cosa amb un 16% dimecres i un 15,3% dijous. Amb això es confirma una tendència cada cop a l’alça i és que sembla que el primer dia de la setmana sempre aconsegueixen una xifra una mica més bona.

Per què ha baixat l’audiència de Com si fos ahir en el seu retorn a la graella?

I quina causa podria haver-hi darrere d’aquest empitjorament de les xifres de Com si fos ahir? Perquè cal destacar que la temporada anterior, la mitjana va ser del 18,6%, una dada a la qual encara no han arribat des que han tornat. En una entrevista al cap del departament de Ficció i Cinema de TV3 que publicarem a El Món aquest dissabte, Oriol Sala-Patau es mostra confiat sobre el futur de la sèrie i les bones audiències que creu que obtindran les pròximes setmanes.

De fet, ens explicarà quins creu que han estat els motius d’aquesta davallada de la quota de pantalla que no els preocupa perquè és “habitual” cada inici de temporada. Entre les causes que podria haver-hi, podria haver influït el canvi d’horari ara que la graella està més fragmentada a la tarda, la competència a altres cadenes i una tornada a la rutina esglaonada.

I què passarà al Com si fos ahir la pròxima setmana? Després del capítol d’aquest migdia, la sèrie de sobretaula de TV3 insistirà en la relació de la Cati i l’Agustí, els qui reflexionaran sobre un futur al qual arribarà una tercera persona. Les vides d’aquest grup d’amics continuaran embolicant-se més i més, pel que sembla, una trama que agrada i que enganxa.