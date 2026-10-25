Lidl revoluciona la decoració de la llar amb una planta perenne d’origen africà

Trobar una planta que aguanti viva dins de casa sense necessitat de tenir un màster en botànica sembla una missió gairebé impossible. (Sí, nosaltres també hem acumulat un cementiri de testos secs al terrat). Per sort, els passadissos dels supermercats amaguen de tant en tant autèntiques joyes botàniques que ens fan la vida més fàcil sense demanar gaire pressupost a canvi.
Aquesta setmana, el protagonista absolut de les prestatgeries és un kalanchoe que es ven per menys de 12 euros. Una opció d’origen africà que arriba amb una estètica de decoració de Halloween però amb vocació de quedar-se a casa molt més enllà de la tardor gràcies a la seva condició de planta perenne.
Les plantes que resisteixen a tot són les úniques que realment ens encaixen al ritme de vida actual.
Orígens exòtics per a qualsevol racó de casa
Parlem d’una suculenta que pertany a la família de les crasulàcies i que prové directament de les regions tropicals d’Àfrica, amb una presència molt destacada a Madagascar. Aquest gènere reuneix al voltant de 170 espècies acceptades, tot i que la gran majoria no supera el metre d’altura, un detall clau per poder ubicar-les a qualsevol tauleta o prestatge de l’interior del nostre pis.
El secret de la seva resistència rau en les seves fulles verdes i de textura carnosa, dissenyades per emmagatzemar aigua. Gràcies a aquesta característica natural, aquesta varietat suporta sense problemes els períodes de sequia si un dia ens oblidem de passar comptes amb el reg. A més a més, les seves petites flors poden presentar tonalitats roges, rosa, grogues, taronges o blanques, aportant un punt de color molt necessari ara que els dies s’escurcen.
La supervivència de les espècies resistents
Un dels grans avantatges d’aquesta alternativa decorativa és que no exigeix una atenció constant per part nostra. Per mantenir-la en un estat òptim, només cal col·locar-la a prop d’una finestra on rebi abundant llum natural indirecta, evitant sempre una exposició prolongada al sol més intens que podria fer malbé les fulles.
El rang de temperatures ideal per al seu desenvolupament es mou entre els 15 i els 25 graus, un marge molt còmode per a qualsevol habitatge durant els mesos de fred. Això sí, necessita un substrat que faciliti la sortida de l’aigua sobrera per evitar mals majors. Si som de les que solem anar amb pressa, aquesta varietat perdona bastant els nostres despits setmanals.
Els detalls que marquen la diferència en el reg
Pel que fa al manteniment hídric, la regla d’or consisteix a esperar fins que la terra estigui completament seca abans de tornar a abocar aigua al test. La humitat excessiva és pràcticament l’única enemiga capaç de provocar la pudrició de les arrels, un error de principiant que podem evitar fàcilment amb una mica de paciència i tacte.
Aquesta planta perenne acostuma a iniciar el seu cicle de floració des de principis de l’hivern fins a l’arribada de la primavera. Per acompanyar aquest procés de manera adequada, només cal retirar les flors marchites i vigilar de prop l’aparició de possibles plagues com ara els pugons o les cotxinilles, garantint així una salut de ferro durant tota la temporada freda.
Gràcies al seu format compacte i a la seva gran varietat de tons, pot vestir qualsevol racó lluminós del menjador o de la cuina sense ocupar massa espai. (I reconeguem que trobar un element vegetal tan agraït per menys de 12 euros no passa cada dia). Tu ja has pensat on la posaràs?