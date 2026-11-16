La ruta en bicicleta que has de fer sí o sí a Catalunya encara que no siguis ciclista: vinyes, masies i camins salvatges al cor de la Costa Brava

Entre el col·lapse de trens i aeroports, hi ha una manera silenciosa i poderosa de viure l’estiu: amb una bicicleta, entre camins rurals, aire fresc i un ritme que et permet escoltar els teus propis pensaments. És una manera de viatjar que no només descobreix paisatges, sinó també et redescobreix a tu mateix.
Aquesta cala de la Costa Brava és un paradís per fer snorkel i explorar passadissos submarins, i és a només 1 h 30 min de Barcelona
Un viatge que ja comença amb promesa
Hi ha rutes que despertent curiositat des del primer pedalada: compta amb vinyes que sembla que posin els ceps en formació, masies que et saluden des del marge i camins que et conviden a perdre’t, tot mantenint la via de tornada intacta. Aquesta no és una ruta per fer i marxar, sinó per sentir.
El cor del recorregut: començar i tornar amb història
El punt de partida és un poble diminut envoltat de camps d’Empordà, carregat de calma i autenticitat. Des d’allà, comença una primera etapa de via verda: 15 km suaus per anar escalfant cames abans d’entrar a la part més exigent.
La ruta avança cap a un embassament fotogènic envoltat de pins i olires, on es pot fer parada i recuperar força. No és només un lloc per descansar, és un racó que convida a veure el paisatge respirar.
El gran repte: pujar a un castell amb vistes de rècord
Quan arribes al poble següent, el camí comença a girar cap amunt amb rampes que et fan notar cada múscul. El final de l’ascens guarda el Castell de Requesens, una fortificació enrunada que domina l’Alt Empordà, emmarcada per boscos i dolmens que parlen d’èpoques remotes.
La recompensa no és només la visita: és la vista panoràmica que s’obté des de dalt, una tornada visual que paga cada gota de suor.
Baixada amb ànima de velocitat
Després de tantes pujades, la baixada és una explosió de contradevolada bonica: pistes soltes que et porten amb certa lleugeresa, amb el vent fent-te companyia i aquell glop d’adrenalina que només et regala la velocitat en mig de natura.
Trams finals entre calma i reflections
La ruta retorna dins el verd potent de l’Alt Empordà, passant per petits pobles que toquen la pau dels qui viuen sincronitzats amb l’estació. Les pistes alternen amb carreteres secundàries i trams de grava suaus. És com recollir la calma abans d’arribar de nou al punt de partida.
Fets tècnics que cal saber
- Distància: uns 74 km de ruta circular.
- Desnivell acumulat: +980 m. Molt exigent.
- Durada estimada: entre 3h40 i 4h per ciclistes amb experiència.
- Terreny: carretera, via verda, pistes de grava i senderons amb pujada.
- Punt d’inici i final: Vilabertran, petit poble alt empordanès.
Cal portar aigua, menjar i una bicicleta preparada per gravel o BTT. Algunes zones no tenen font, així que millor no improvisar. I, si l’ascens al castell s’afegeix a la ruta, val la pena comprovar abans si està obert al públic.
Per què és una escapada imperdible
Perquè no és només pedalear: és sentir l’Empordà en cada revolt, escoltar el murmur dels camps, sentir l’adrenalina del cim i després recuperar-se en calma amb vistes que trenquen el temps.
Perquè no fa falta ser ciclista per viure-la. El que cal és tenir ganes de descobrir, de moure’s a aire lliure i permetre que el paisatge t’acompanyi. I tu, estàs preparat per recórrer 74 km d’Empordà, pujar un castell i baixar a velocitat entre camps i masies?