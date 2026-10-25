Lidl revoluciona la decoración del hogar con una planta perenne de origen africano

Encontrar una planta que se mantenga viva dentro de casa sin necesidad de tener un máster en botánica parece una misión casi imposible. (Sí, nosotros también hemos acumulado un cementerio de macetas secas en la azotea). Por suerte, los pasillos de los supermercados esconden de vez en cuando auténticas joyas botánicas que nos hacen la vida más fácil sin pedir mucho presupuesto a cambio.

Esta semana, el protagonista absoluto de las estanterías es un kalanchoe que se vende por menos de 12 euros. Una opción de origen africano que llega con una estética de decoración de Halloween pero con vocación de quedarse en casa mucho más allá del otoño gracias a su condición de planta perenne.

Foto: Lidl

Las plantas que resisten a todo son las únicas que realmente se adaptan a nuestro ritmo de vida actual.

Orígenes exóticos para cualquier rincón de casa

Hablamos de una suculenta que pertenece a la familia de las crasuláceas y que proviene directamente de las regiones tropicales de África, con una presencia muy destacada en Madagascar. Este género reúne alrededor de 170 especies aceptadas, aunque la gran mayoría no supera el metro de altura, un detalle clave para poder ubicarlas en cualquier mesita o estante del interior de nuestro piso.

El secreto de su resistencia radica en sus hojas verdes y de textura carnosa, diseñadas para almacenar agua. Gracias a esta característica natural, esta variedad soporta sin problemas los períodos de sequía si un día nos olvidamos de regar. Además, sus pequeñas flores pueden presentar tonalidades rojas, rosas, amarillas, naranjas o blancas, aportando un toque de color muy necesario ahora que los días se acortan.

La supervivencia de las especies resistentes

Una de las grandes ventajas de esta alternativa decorativa es que no exige una atención constante por nuestra parte. Para mantenerla en un estado óptimo, solo hay que colocarla cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural indirecta, evitando siempre una exposición prolongada al sol más intenso que podría dañar las hojas.

El rango de temperaturas ideal para su desarrollo se mueve entre los 15 y los 25 grados, un margen muy cómodo para cualquier vivienda durante los meses de frío. Eso sí, necesita un sustrato que facilite la salida del agua sobrante para evitar problemas mayores. Si somos de los que solemos ir con prisa, esta variedad perdona bastante nuestros despistes semanales.

Los detalles que marcan la diferencia en el riego

En cuanto al mantenimiento hídrico, la regla de oro consiste en esperar hasta que la tierra esté completamente seca antes de volver a echar agua a la maceta. La humedad excesiva es prácticamente el único enemigo capaz de provocar la pudrición de las raíces, un error de principiante que podemos evitar fácilmente con un poco de paciencia y cuidado.

Esta planta perenne suele iniciar su ciclo de floración desde principios del invierno hasta la llegada de la primavera. Para acompañar este proceso de manera adecuada, solo hay que retirar las flores marchitas y vigilar de cerca la aparición de posibles plagas como los pulgones o las cochinillas, garantizando así una salud de hierro durante toda la temporada fría.

Gracias a su formato compacto y a su gran variedad de tonos, puede vestir cualquier rincón luminoso del comedor o de la cocina sin ocupar mucho espacio. (Y reconozcamos que encontrar un elemento vegetal tan agradecido por menos de 12 euros no ocurre todos los días). ¿Tú ya has pensado dónde la pondrás?