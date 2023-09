L’independentisme civil convoca un acte unitari per l’1-O amb Puigdemont

Les entitats independentistes han convocat una manifestació unitària per commemorar el sisè aniversari del referèndum de l’1-O. La marxa, convocada pel Consell de la República, l’ANC, Òmnium Cultural, l’AMI i la Intersindical sota el lema ‘Defensem l’1 d’octubre’, se celebrarà el diumenge 1 d’octubre a la plaça de Catalunya de Barcelona. Les entitats han fet una crida a partits, institucions i ciutadans per sumar-se a la convocatòria i aprofitar la “debilitat de l’Estat” per pressionar el govern espanyol i avançar cap a l’amnistia i l’autodeterminació. La concentració tindrà lloc després del més que probable fracàs de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo i, per tant, en plenes negociacions amb el PSOE.

L’acte comptarà amb les intervencions dels màxims dirigents de totes les entitats, entre les quals hi haurà Carles Puigdemont, que és el líder del Consell de la República. Les entitats han confiat que no es repetiran escenes “rebutjables” com les que es van produir en l’acte de l’any passat, amb escridassada inclosa a l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Segons han explicat en una roda de premsa aquest dijous, el format de la manifestació serà un acte polític conjunt a la plaça Catalunya per donar un “missatge de força i unitat”, segons ha explicat el portaveu del CxR, Antoni Castellà.

Fotografia de família de l’acte polític de la manifestació de l’ANC amb motiu de la Diada 2023 / Mireia Comas

Moment clau per a l’independentisme

“En un moment en el qual l’independentisme està en una cruïlla important, que des de l’Estat intenten desgastar l’independentisme, les entitats més importants volem tornar a reafirmar que hi ha unitat i que treballem conjuntament”, ha afegit el també diputat de Junts. Durant els parlaments també intervindran Dolors Feliu (ANC), Xavier Antich (Òmnium), Jordi Gaseni (AMI) i Sergi Perelló (Intersindical). Les entitats convocants esperen que la manifestació compti amb l’assistència de representants de partits i institucions, així com de la ciutadania, per “donar la imatge que en les coses essencials se segueix mantenint la unitat”, tal com ja va passar durant l’última Diada.

Entre les organitzacions convocants de la manifestació d’enguany no hi ha la Cambra de Comerç de Barcelona, ja que la junta actual ha decidit mantenir-s’hi al marge per les eleccions que s’han celebrat aquesta setmana. “Hi ha un resultat que en aquests moments no té resolució de qui és el nou president i la Junta sortint ens ha demanat quedar en stand by“, ha explicat Castellà. “L’Estat espanyol està en un dels moments institucionals de la seva història i per això fem una crida per demostrar l’1-O la força unitària de l’independentisme”, ha sentenciat el diputat.